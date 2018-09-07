СК потребовал от жительницы Ялты, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы ДНК и голос

Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы ДНК и голос. Защита отказалась это сделать, поскольку считает уголовное преследование Мамедовой не конституционным, — заявил адвокат Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора». По его мнению, образцы нужны для создания «базы экстремистов».

Элину Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности за репосты, сделанные в 2014-2015-ом году.