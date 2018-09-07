СК потребовал от жительницы Ялты, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы ДНК и голос
Следственный комитет потребовал от жительницы Ялты Элины Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за репосты в ВК, предоставить образцы ДНК и голос. Защита отказалась это сделать, поскольку считает уголовное преследование Мамедовой не конституционным, — заявил адвокат Алексей Ладин из правозащитной группы «Агора». По его мнению, образцы нужны для создания «базы экстремистов».
Элину Мамедову обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности за репосты, сделанные в 2014-2015-ом году.
Комментарии11
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hrenvam 07 сентября 2018 | 18:24
Ну и накакала бы в коробочку...
ura_123 07 сентября 2018 | 18:26
Где вы говорите фошизьм,в Украине?
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:42
ura_123:
Пора либеральное сообщество отправлять за Урал, Сибирь осваивать. Ну не желают укреплять Российское государство. Никак не желают, чтобы Россия нагибала мир, не как сегодня - Соединенные Штаты.
ura_123 07 сентября 2018 | 18:54
leonidoff_leonea: Ты на себя в зеркало смотрело,великий нагибатель?
ura_123 07 сентября 2018 | 18:57
leonidoff_leonea: О сибире не переживай,китайцы уже осваивают)))
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:48
ura_123:
Русские Ивановы в Азербайджане тоже топят за карабахских армян?
tks 07 сентября 2018 | 18:35
Ну что, крысчане, хотели настоящего, не парадного Русского Мира? Вот он к вам пришёл! Неужели не рады?
leonidoff_leonea 07 сентября 2018 | 18:45
tks:
Русский мир имеет намерение до Ла Манша дойти, чтобы освободить похищенных злобной Британией Скрипалей
Ты, как русский из Москау должен желать этого, если же конечно не либераст продажный.
tks 07 сентября 2018 | 19:03
leonidoff_leonea: Видно, что ты - первый, кто дошёл.
jetsam 07 сентября 2018 | 18:39
а вот в свете этого - а чего тогда наш СК может от англичанки потребовать
в деле скрепалей?
мандат от Иисуса? с печатью.
chernyij 07 сентября 2018 | 19:03
"предоставить голос"
Они подозревают, что она русалка?