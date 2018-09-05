Листовки с призывами к порче бюллетеней, за раздачу которых Прокуратура Псковской области возбудила уголовное дело в отношении представителей местного «Яблока» – «это не повод делать уголовные дела и рушить людям жизнь», считает представитель ЛДПР в ЦИК Борис Чернышев. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В то же время он подчеркнул, что партия выступает против порчи избирательных бюллетеней.

«Мы не согласны с тем, чтобы делать недействительными бюллетени», — сказал он, подчеркнув при этом, что «заводить уголовные дела за такую пустяковую вещь — это неправильно». «Мы считаем, что это лишнее. Будем, конечно же, разбираться», — подчеркнул Чернышев.