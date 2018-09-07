Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на премию «Камертон» имени Политковской
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский стал одним из номинантов на премию «Камертон» имени Анны Политковской. Также в шорт-лист вошли редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина и глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов, — сообщается на сайте Союза журналистов России. Вручение премии пройдет завтра в Московской консерватории.
Кирилл Вышинский сейчас находится под арестом на Украине по делу о госизмене.
Комментарии13
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bogggdan 07 сентября 2018 | 17:37
Девичья фамилия Политковской - Мазепа.
jetsam 07 сентября 2018 | 17:40
ну вот и опошлили премию.
недолго музыка играла.
маски сброшены.
лижут по самое небалуй....
bogggdan 07 сентября 2018 | 17:53
jetsam:
А вот замучают до смерти Кирилла Вышинского нацики, будет премия посмертно.
Кремлю очень нужно чтобы нацики его замучили, чтобы следы от пыток были. В нацистских батальонах очень много кремлевских провокаторов. Тысячи отпускников из России, воюют не только на стороне Донбасса, но и на стороне киевской хунты. В час Х, когда Кремлю понадобится, отмороженные нацики в Украине возьмут власть, повесят Порошенко, Тимошенко, Порубия... Кума Путина не тронут. Медведчук станет президентом после суда над украинскими нациками, хотя они практически все будут кремлевскими диверсантами, сигавшими положительную роль в денацификации Украины.
yralez 07 сентября 2018 | 17:44
Что у них в головах творится ?
bogggdan 07 сентября 2018 | 18:06
yralez:
Вот когда Кадырову присвоят премию Немцова, это будет высший пилотаж. Это будет ответка, за улицу Немцова у посольства России в Вашингтоне. Око за око. Россия будет отвечать непропорционально и ассиметрично.
posta2006 07 сентября 2018 | 17:50
Анна Политковская не одобрила бы это
bogggdan 07 сентября 2018 | 17:57
posta2006:
Хотите сказать, что Политковская была бы на стороне бандеровских нациков?
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 17:50
Политковской и там покоя не дают сволочи.
bogggdan 07 сентября 2018 | 17:59
sergo_25_26:
Вышинский страдает от преступного киевского режима, как страдала от преступного режима и Политковская. Что не так?
tks 07 сентября 2018 | 17:54
Странно ставить пропагандона в один ряд с нормальными журналистами. Случившимся прогиб учредителей премии - это была необходимая оборона или крайняя необходимость?
bogggdan 07 сентября 2018 | 18:01
tks:
Все журналисты пропагандоны. Политковская пропагандировала американские ценности и демократию, Вышинский пропагандировал Русский мир и консервативные ценности.
pontifig 07 сентября 2018 | 18:01
Могли бы обменять.Но видимо нафиг он не нужен.Премией обойдется
bogggdan 07 сентября 2018 | 18:03
pontifig:
А зачем менять? Нам Вышинский нужен в качестве мученика.