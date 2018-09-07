Россия, Турция и Иран несут ответственность за решение ситуации в сирийской провинции Идлиб, — считают в ООН

Спецпосланник генсека организации Стаффан де Мистура пояснил, что лидеры трех стран выступили гарантами зоны деэскалации в Идлибе. У них есть прямое влияние на ситуацию там. Мистура подчеркнул, что, по информации ООН, ситуация в Идлибе обсуждалась на сегодняшнем тегеранском саммите.