Россия, Турция и Иран несут ответственность за решение ситуации в сирийской провинции Идлиб, — считают в ООН
Спецпосланник генсека организации Стаффан де Мистура пояснил, что лидеры трех стран выступили гарантами зоны деэскалации в Идлибе. У них есть прямое влияние на ситуацию там. Мистура подчеркнул, что, по информации ООН, ситуация в Идлибе обсуждалась на сегодняшнем тегеранском саммите.
Комментарии7
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sensei54 07 сентября 2018 | 17:48
Какая ещё ответственность? Россия - православная страна.
Россию не числить.
eniro 07 сентября 2018 | 17:58
sensei54: -"Я принял решение посадить их в один челн." -" Ну ладно, раз так решили..."
timbuktu 07 сентября 2018 | 17:49
прекрасно помню ,как летом по телевизору с благоговением рассказывали,как российские армии выпускают боевиков из пригорода дамаска именно в провинцию идлиб
а сегодня российский телевизор заявляет вдруг,что в идлибе страдает мирное население
timwlad90 07 сентября 2018 | 17:49
Россия, Турция и Иран несут ответственность за решение ситуации в сирийской провинции Идлиб, — считают в ООН
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Ну ясно дело ООН в стороне не останется в решении проблем в Идлибе и всей территории Сирии и не только там.
Есть ищё Украина где необходимо установить исторические границы для Украины которые были исторически сложены в 17 веке.
beregov_net 07 сентября 2018 | 18:03
timwlad90: Вместо установки границ и натягивания совы на глобус лучше займись чисткой сараев , твоей прямой обязанностью
rena1960 07 сентября 2018 | 17:51
Авиабаза ВКС РФ в Хмеймим...ой,как близко...,с учётом,что сказал президент Путин о праве контролировать территорию государства законным президентом Сирии...,провинции Идлиб-кердык...
tks 07 сентября 2018 | 18:06
"Тройственный союз" отмороженные государств. ИТР (Иран, Турция, Россия).