Полиция просит установить административный надзор за Сергеем Удальцовым

Правоохранительные органы хотят установить его сроком на 5 лет с максимальными ограничениями, — рассказала «Интерфаксу» супруга оппозиционера Анастасия Удальцова. Иск, по ее словам, связан с тем, что в течение года после освобождения Удальцов дважды был задержан и признан виновным по административным статьям. Рассмотрение иска назначено на понедельник в Симоновском суде Москвы.

Ранее Сергей Удальцов отбыл 4,5 года в заключении по делу о столкновениях на Болотной площади.