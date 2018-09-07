Полиция просит установить административный надзор за Сергеем Удальцовым
Правоохранительные органы хотят установить его сроком на 5 лет с максимальными ограничениями, — рассказала «Интерфаксу» супруга оппозиционера Анастасия Удальцова. Иск, по ее словам, связан с тем, что в течение года после освобождения Удальцов дважды был задержан и признан виновным по административным статьям. Рассмотрение иска назначено на понедельник в Симоновском суде Москвы.
Ранее Сергей Удальцов отбыл 4,5 года в заключении по делу о столкновениях на Болотной площади.
Комментарии4
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sergo_25_26 07 сентября 2018 | 17:39
За ним глаз да глаз нужен. Может и в мавзолее заночевать.
idaforever 07 сентября 2018 | 18:00
не поможет
ivanbel 07 сентября 2018 | 18:05
Надзор? А подглядывание и подслушивание надзором не считается?
j_partizan 07 сентября 2018 | 18:06
Уж не знают как ещё главному гопнику угодить.