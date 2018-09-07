Состояние здоровья Олега Сенцова не ухудшилось, — утверждают в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Сам осужденный от госпитализации отказался, — говорится в письме, которое получила украинская коллега Москальковой Людмила Денисова. В том же письме сообщается, что Сенцову делают внутренние инъекции и предоставляют поддерживающую смесь. В письме Москальковой также говорится, что российский омбудсмен не имеет полномочий для скорейшего решения вопроса об обмене заключенными между Москвой и Киевом.

Голодовка Олега Сенцова длится уже 117 дней.