Состояние здоровья Олега Сенцова не ухудшилось, — утверждают в аппарате уполномоченного по правам человека в России
Состояние здоровья Олега Сенцова не ухудшилось, — утверждают в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Сам осужденный от госпитализации отказался, — говорится в письме, которое получила украинская коллега Москальковой Людмила Денисова. В том же письме сообщается, что Сенцову делают внутренние инъекции и предоставляют поддерживающую смесь. В письме Москальковой также говорится, что российский омбудсмен не имеет полномочий для скорейшего решения вопроса об обмене заключенными между Москвой и Киевом.
Голодовка Олега Сенцова длится уже 117 дней.
Комментарии7
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bogggdan 07 сентября 2018 | 17:34
Голодовка она как правило идет на пользу. Организм очищается от шлаков, здоровье существенно улучшается.
sim202_ 07 сентября 2018 | 17:37
bogggdan:
Всех вертухаев и пригожинцев следует кормить раз в квартал.
Полезно для здоровья!
dorin1987 07 сентября 2018 | 17:43
Забавно, что самому осужденному слова не предоставляют. Вертухаи-с.
jetsam 07 сентября 2018 | 17:43
надо же....
т.е. врут, сцуки, военные историки МО о том, что
в блокадном ленинграде от голода мильон умер...
врут. этот мильон просто здоровье себе поправил
и ушел в сторону моря....
во как. а то все орали "фашисты, звери, нелюди....".
докторов-диетологов просто не любят на руси...
tks 07 сентября 2018 | 17:51
Правильнее: аппарат уполномоченной мусорши по псевдоправам человека.
jetsam 07 сентября 2018 | 18:00
tks: :)
в хороших домах лондОна и мОсквы уже давно считается моветоном
произносить в одном предложении с "рф":
права, право, суд, Конституция, правосудие, справедливость,
честность, прозрачность, исполнительность, неподкупность, независимость....
и прочие термины из программы строителя коммунизма и 10ти заповедей.
гражданин рф должен быть согнут под 86 градусов от вертикали,
слегка приспущен в коленях и должен держать язык готовым
к процессу вылизования пятой точки боярина с громким
и четким "многия лета нецарю-вощьдю-непахану нашему, так точно, никак нет, уряяяя..."
tttyyy 07 сентября 2018 | 17:55
Небось недорежиссёрышка во время голодовки уже отъел харю как Надюха Савченко.