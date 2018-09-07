В рамках Лиги Наций сегодня пройдет матч Россия – Турция
Команда активно готовится к выходу на поле. Об этом «Первому» каналу рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Для России это первый матч после чемпионата мира. Он пройдет в турецком городе Трабзоне. Трансляция на «Первом» канале начнется в 21:30.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kindman_a 07 сентября 2018 | 17:12
Ножи уже в спинах?
Или морды в помидорах будут?
"Все включено" - не будет, пинальщики мячиков, это точно.
malanoff 07 сентября 2018 | 17:33
А Эрдоган с Путиным выйдут на поле ? Нет ? А тогда для чего эта новость ? Может судья будет из Сирии ?