В рамках Лиги Наций сегодня пройдет матч Россия – Турция

Команда активно готовится к выходу на поле. Об этом «Первому» каналу рассказал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Для России это первый матч после чемпионата мира. Он пройдет в турецком городе Трабзоне. Трансляция на «Первом» канале начнется в 21:30.