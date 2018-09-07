Дочку депутата пермской Гордумы выгнали с уроков из-за цвета волос

Согласно документу, который опубликовала на своей странице мать 15-летней Зины Агишевой Надежда, руководство школы отстранило десятиклассницу от занятий, поскольку она пришла с розовыми волосами и в одежде, которая не соответствует правилам школы. Сама Агишева сказала агентству ТАСС, что, несмотря на позицию школы, перекрашивать волосы дочери она не намерена.

В администрации гимназии и Министерстве образования Пермского края пока эту ситуацию не комментируют.