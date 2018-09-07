Дочку депутата пермской Гордумы выгнали с уроков из-за цвета волос
Согласно документу, который опубликовала на своей странице мать 15-летней Зины Агишевой Надежда, руководство школы отстранило десятиклассницу от занятий, поскольку она пришла с розовыми волосами и в одежде, которая не соответствует правилам школы. Сама Агишева сказала агентству ТАСС, что, несмотря на позицию школы, перекрашивать волосы дочери она не намерена.
В администрации гимназии и Министерстве образования Пермского края пока эту ситуацию не комментируют.
Комментарии22
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edyunia 07 сентября 2018 | 17:09
Депутат не от ЕР.
russky77 07 сентября 2018 | 17:28
edyunia: Это вселяет некоторую надежду. А так, школу закроют, учителю двушечку
alexsokoll 07 сентября 2018 | 17:38
edyunia:
А у вас в бандеростане с красными волосами ходят в школы?
edyunia 07 сентября 2018 | 17:42
alexsokoll: \\А у вас\\
Мудило, у меня, пускай даже хозяйство своё покрасит, - главное чтобы вела себя правильно и училась хорошо.
maxme Максимов Максим 07 сентября 2018 | 17:10
Дочку депутата Горду ры?
kindman_a 07 сентября 2018 | 17:10
Странно, что не забили камнями на ступеньках школы.
Аллё, дебилы - 21-й век, эта молодежь вас же будет в старости гнобить до полусмерти и будет права!
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 17:12
Какая разница, какого цвета волосы на голове?Главное, чтобы в голове не было пусто!
diadenka 07 сентября 2018 | 17:57
opiatnovyi63: В голове всё должно быть прекрасно: и внешность, и внутренность. (Чехов).
vilingrad 07 сентября 2018 | 17:13
Это был не триколор...
harra 07 сентября 2018 | 17:17
Цвет волос... хрен в засос....
В стране больше проблем нет?
kazlevich1949 07 сентября 2018 | 17:22
Не реальный папа попался девчонке...
eniro 07 сентября 2018 | 17:23
Блин, какое оскорбление морали... У них так не носють? Дочка депутата , аж пермской Гордумы ,много себе пазваляит? Ну, если вы все не доработали, то ешьте теперь с маслом... А как по мне, то почему должны все быть только: блондины, лысые, черные, рыжие, каштан...? Девчонка самовыражается..., лучше ее запугать, затюкать, сделать изгоем...? И что вы потом получите? Придет время - сама выберет и профессию, и мужиков, и политическую направленность. Что произошло-то?
manfred 07 сентября 2018 | 17:24
Мне повезло с директором школы. В мои школьные времена, в 70-х, был в моде хаер. В отличии от других школ нас особо не тиранили за "патлы". Директор говорил: "Главное не что на голове, а что в голове".
tsario 07 сентября 2018 | 17:30
В чем новость? Я думаю по всей РФ несколько тысяч школьников было выгнано с уроков за тот же день... И что?
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 17:30
А Пермь это большая деревня?
diadenka 07 сентября 2018 | 17:59
sergo_25_26: Это кузница страны!
fikus74 07 сентября 2018 | 17:32
учителя расстрелять , школу закрыть.
ишь ты, на бояр голову подняли!
cromwel 07 сентября 2018 | 17:36
Лучше бы самих депутатов выгнали
zloy_sok 07 сентября 2018 | 17:41
Половина училок наверно пергидрольные пенсионерки...
j_partizan 07 сентября 2018 | 17:43
Депутаты знают на сколько нелепые законы они приняли. Поэтому соблюдать их не намерены. Типа: пусть лохи их соблюдают.
j_partizan 07 сентября 2018 | 17:48
Яровая тоже в Яблоке была, а стала конченная.....
timwlad90 07 сентября 2018 | 17:56
Дочку депутата пермской Гордумы выгнали с уроков из-за цвета волос
Согласно документу, который опубликовала на своей странице мать 15-летней Зины Агишевой Надежда, руководство школы отстранило десятиклассницу от занятий, поскольку она пришла с розовыми волосами и в одежде, которая не соответствует правилам школы. Сама Агишева сказала агентству ТАСС, что, несмотря на позицию школы, перекрашивать волосы дочери она не намерена.
В администрации гимназии и Министерстве образования Пермского края пока эту ситуацию не комментируют.
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К дрессуру дрескода приучают везде.
Иначе это бомж.
Потому и выбор или фетишист корпорация научит дрескоду или Церковное социальное образование научится подчинятся чтобы потом командовать согласно общепринятым законам и которые несут преемственность.
А если с каждым новым шефом поп и суд свои,то это катастрофа.
Образование это зубрёжка требуящая дисциплины монаха.
Или потом как господа Меркель на голове волосы рвать и орать нет профессиональных кадров во всех отраслях и в исполнительной законодательной власти при населении в 500 миллионов человек.
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ СПАСЛО.
Так как "деньги учились."