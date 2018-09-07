В ряде российских городов задерживают сторонников Алексея Навального в преддверии акции, намеченной на воскресенье

Координатор штаба в Томске арестован.

В Томске сотрудники центра по борьбе с экстремизмом утром задержали координатора штаба Навального и организатора воскресной акции против пенсионной реформы Андрея Фатеева. На активиста составили административный протокол об организации митинга без подачи уведомления. Суд арестовал Фатеева на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции, сообщает ОВД инфо. В Краснодаре в полицию забрали координатора штаба Навального Размика Симоняна. Задержали его люди в штатском. Симоняна обвинили в неповиновении полицейскому и отвезли в суд. В том же городе арестовали ещё двух активистов, они занимались подготовкой митинга. В Омске силовики нагрянули в штаб Навального и стали изымать технику. Координатора штаба Ольгу Картавцеву задержали. Её коллегу в Белгороде полиция схватила ночью около дома, по данным ОВД Инфо к Евгению Карпову до сих пор не пустили адвоката. Соратники политика в Екатеринбурге сообщили об угрозах, из-за чего им пришлось отозвать заявку на митинг против пенсионной реформы.

По словам Навального, его сторонники подавали заявки на проведение акций более чем в 80ти городах страны, но только в трёх их разрешили. Сам политик в митинге в Москве – он тоже не согласован с властями –участвовать не сможет. Навальный арестован на 30 суток из-за январской акции «Забастовка избирателей».