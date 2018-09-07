В ряде российских городов задерживают сторонников Алексея Навального в преддверии акции, намеченной на воскресенье
Координатор штаба в Томске арестован.
В Томске сотрудники центра по борьбе с экстремизмом утром задержали координатора штаба Навального и организатора воскресной акции против пенсионной реформы Андрея Фатеева. На активиста составили административный протокол об организации митинга без подачи уведомления. Суд арестовал Фатеева на 25 суток. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции, сообщает ОВД инфо. В Краснодаре в полицию забрали координатора штаба Навального Размика Симоняна. Задержали его люди в штатском. Симоняна обвинили в неповиновении полицейскому и отвезли в суд. В том же городе арестовали ещё двух активистов, они занимались подготовкой митинга. В Омске силовики нагрянули в штаб Навального и стали изымать технику. Координатора штаба Ольгу Картавцеву задержали. Её коллегу в Белгороде полиция схватила ночью около дома, по данным ОВД Инфо к Евгению Карпову до сих пор не пустили адвоката. Соратники политика в Екатеринбурге сообщили об угрозах, из-за чего им пришлось отозвать заявку на митинг против пенсионной реформы.
По словам Навального, его сторонники подавали заявки на проведение акций более чем в 80ти городах страны, но только в трёх их разрешили. Сам политик в митинге в Москве – он тоже не согласован с властями –участвовать не сможет. Навальный арестован на 30 суток из-за январской акции «Забастовка избирателей».
Комментарии8
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vilingrad 07 сентября 2018 | 17:07
Арест за еще несовершенное... НЕПреступление... вот Вова ж ссыкло!
sensei54 07 сентября 2018 | 17:10
vilingrad: Страх у насяльников льётся через край.
Сегодня днём Ми-28-е в одном из пригородов Питера «ходили» на минимальной скорости прямо по крышам, метрах на 60-80. Сижу дома – стёкла задрожали. Выглядываю в окно, а он прямо над нашим двором завис, низэнько так…Повисел секунд 20, и дальше пополз по крышам.
Отрабатывают «элементы боевой подготовки.»
danko1 07 сентября 2018 | 17:07
Как же бандиты во власти боятся мирного протеста людей.
Полностью преступный режим с фашистской идеологией и бандитскими методами.
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 17:07
А Сисян Унитазович опять отсиживается в тёплой камере и выбирает себе место очередного отдыха на каком-нибудь жарком пляже Средиземноморья. ;-))
polikarpich 07 сентября 2018 | 17:17
Как там у них принято думать? "Боятся - значит, уважают!"
nehoroshiy 07 сентября 2018 | 17:37
Когда тюрьмы переполняться, что делать будут?
bazilgu 07 сентября 2018 | 17:39
Панический, животный страх путиноидов. Трусость+ подлость= путинщина.
buva53 07 сентября 2018 | 17:48
Банда воюет против самых честных и неравнодушных ребят. А что ещё ждать от банды?