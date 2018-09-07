Россия, Иран и Турция выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом
Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам саммита в Тегеране. Участники встречи выразили решимость противостоять сепаратистским планам. В то же время они уверены, что конфликт в Сирии можно преодолеть исключительно с помощью переговоров, а не военным путем.
Комментарии16
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edyunia 07 сентября 2018 | 17:07
Интересно, под каким предлогом йухок предлагает развал Украины?
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 17:12
То есть сша и партнёры были конкретно посланы на...
И это - прекрасно! ;-))
yan18 07 сентября 2018 | 17:26
blinorozhiy_chmo: Вообще то , похоже что это США, послали Россию,Турцию и Иран...
Дональд Трамп принял стратегическое решение не выводить американские войска с территрии Сирии ,до тех пор, пока из Сирии не выйдет Иран...Тем более, что как оказалось-ВВС США уже не раз наносили удары не тока по ихтамнетам, но и по действующим вблизи американской военной базы в Сирии-иранским шиитским милициям,КСИР Ирана и террористам Хизбаллы , которые тоже на содержании у Ирана..
И это-великолепно...
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 17:27
blinorozhiy_chmo: Иран, Россия и Турция решают судьбу Сирии? А сирийцев спросили?Или их мнение никого не интересует?
kottigr1 07 сентября 2018 | 17:12
edyunia:
Многоходовочка Путина:
Поднять рейтинг "возвращением" Крыма и части Украины(если повезет то и всей)
Что-то пошло не так..
Давление на Украину через Донбасс, что бы "простили" Крым.. Заодно послал российских солдат со спротыми лычками на убой, а россиянам запретил кушать нормальные импортные продукты.
Что-то пошло не так..
Давление на Украину и мировое сообщество, что бы "простили" Крым, Донбасс и Украину.. Заодно обвалил российскую экономику, уронил валютный курс и ограбил россиян. Превратил российские СМИ в сборище лжецов.
Что-то пошло не так..
Давление на мировое сообщество через Сирию и вмешательство во внутренние дела Запада, что бы простили Крым, Донбасс, Украину и "давление" на мировое сообщество.. Послал на убой российских солдат для защиту убийцы и химического отравителя Асада..
Что-то пошло не так...
Ждем следующий гениальный ход великого гроссмейстера и комбинатора...
edyunia 07 сентября 2018 | 17:16
kottigr1: \\Ждем следующий гениальный ход\\
Мне более интересен ответ Запада, - если проглотим, мира больше нету нигде.
beregov_net 07 сентября 2018 | 17:29
edyunia: Проглотите , и мир никуда не денется , не пуп земли
kottigr1 07 сентября 2018 | 17:31
beregov_net: Отправится РФ на помойку истории вслед за СССР.. И всего то..
edyunia 07 сентября 2018 | 17:34
beregov_net: \\Проглотите , и мир никуда не денется\\
Ты уверен? Кроме голого базара, чего предоставишь?
vilingrad 07 сентября 2018 | 17:11
Теплая компания- Косой, Кривая и Дурная:)
yan18 07 сентября 2018 | 17:18
vilingrad: Смешно-и Турция и Иран и Россия-имеют войска на территории Сирии..
Причем Иран и Россия поддерживает террористов из Хизбаллы а Турция- Ан Нусру и Братьев Мусульман-запрещенные в России..И все эти страны-борятся в Сирии с террором..А где же "правитель Сирии" брат Асад? Или он чужой на этом шоу по развалу Сирии? И шо ж это за защитники от террора Иран,Турция и Россия-если они сами и поддерживают и сунитских и шиитских террористов и исламистов?
jetsam 07 сентября 2018 | 17:11
хм. а крым\донбас оторвали под предлогом распятых мальчиков
и жидоукробендеротеров...
как-то двойная бухгалтерия получается - в украине было можно,
а в сирии - нельзя?? че так?
в сирии тоже - жидотуркоиранотеры распинают мальчиков и травят
хлором девочек.
развал. развал это разруха. разруха это туалеты.
туалеты это "мочить в сортирах"(с)
prade 07 сентября 2018 | 17:12
Путину можно развалить Украину, Грузию, Молдову, попытаться развалить ЕС, но он выступает против развала Сирии. Какой-то непоследовательный он.
piterjanis 07 сентября 2018 | 17:23
prade: Вами перечисленные страны,сами себя разваливают.
agamasat 07 сентября 2018 | 17:31
Что диктаторы так не любят развала? Есть хороший пример Югославии - люди теперь живут в мире и строят свое будущее. Авторитаризм так боится потерять контроль над какими-то территориями, как будто на едином государстве весь свет сошелся! Мерзость.
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 17:34
путин тупит.