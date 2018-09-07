Россия, Иран и Турция выступили против попыток развала Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам саммита в Тегеране. Участники встречи выразили решимость противостоять сепаратистским планам. В то же время они уверены, что конфликт в Сирии можно преодолеть исключительно с помощью переговоров, а не военным путем.