Уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени возбуждено во Псковской области

По данным правоохранительных органов, листовки изготовила партия «Яблоко». Местное отделение политической силы это подтверждает. В «Яблоке», в то же время, не согласны с тем, что призыв портить бюллетени нарушает законодательство, — подчеркнул глава псковского отделения партии Лев Шлосберг.

Шлосберг добавил, что их листовки вряд ли можно назвать агитационными материалами, поскольку «Яблоко» в этих выборах губернатора не участвует.