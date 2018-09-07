Уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени возбуждено во Псковской области
По данным правоохранительных органов, листовки изготовила партия «Яблоко». Местное отделение политической силы это подтверждает. В «Яблоке», в то же время, не согласны с тем, что призыв портить бюллетени нарушает законодательство, — подчеркнул глава псковского отделения партии Лев Шлосберг.
Шлосберг добавил, что их листовки вряд ли можно назвать агитационными материалами, поскольку «Яблоко» в этих выборах губернатора не участвует.
Комментарии11
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opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 17:07
Какую статью будут шить? Измена Родине или шпионаж в пользу другого государства?
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 17:14
Уголовное дело - это хорошо, это правильно. Это значит, что сидеть льву в клетке!
parasuk_ 07 сентября 2018 | 17:28
blinorozhiy_chmo: если раньше не сбежит в эстонию, где у него есть недвижимость :)(
rihard 07 сентября 2018 | 17:49
parasuk_: Собянина посадить не хочется?
rampa 07 сентября 2018 | 17:46
opiatnovyi63: вмешательство в выборы другого государства
kindman_a 07 сентября 2018 | 17:08
"Мы пскопские, мы прорвемся".
Это - из "Рожденная революЦией"
Как бы вторую часть не пришлось снимать...
parasuk_ 07 сентября 2018 | 17:20
Дело хорошее. Давно пора объявить гнусную кодлу явлинского преступным сообществом
sim202_ 07 сентября 2018 | 17:34
parasuk_: Ругательства от пидарасов звучат похвалой!
parasuk_ 07 сентября 2018 | 17:51
sim202_: Наверное, поэтому народ только улыбается когда вы ругаетесь или стараетесь родить умную мысль ;)
mews Михаил Степанцов 07 сентября 2018 | 17:45
parasuk_, как же хочется вам гражданской войны и развала России! За что ж вы так страну ненавидите?
rattle 07 сентября 2018 | 17:58
Так верните строку "ПРОТИВ ВСЕХ" и ничего портить не надо будет!