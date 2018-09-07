Священника из Татарстана отстранили от служения после совета женщинам смотреть непристойные фильмы

Протоиерей Владимир Головин говорил, что порнографические фильмы и фото могут помочь женщинам понять, что привлекает к этому их мужей, пишет интернет-издание Znak.com. В решении Чистопольской епархии говорится, что священника отстранили на три месяца за деятельность, «не соответствующую Священному преданию». Там также отмечается, что он ввел в практику т.н. «соборную молитву по соглашению», которая совершается за определенную плату, причем за дополнительную плату обещается «усиление молитвы» в известных храмах и монастырях.