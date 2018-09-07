Священника из Татарстана отстранили от служения после совета женщинам смотреть непристойные фильмы
Протоиерей Владимир Головин говорил, что порнографические фильмы и фото могут помочь женщинам понять, что привлекает к этому их мужей, пишет интернет-издание Znak.com. В решении Чистопольской епархии говорится, что священника отстранили на три месяца за деятельность, «не соответствующую Священному преданию». Там также отмечается, что он ввел в практику т.н. «соборную молитву по соглашению», которая совершается за определенную плату, причем за дополнительную плату обещается «усиление молитвы» в известных храмах и монастырях.
Комментарии5
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sergo_25_26 07 сентября 2018 | 16:53
поп-извращенец.
jamba 07 сентября 2018 | 17:03
Нормальный человеческий поп! В нем, возможно, умер сексолог!;)))) А то, что за допплату усиливал действия молитв, тоже нормально!
В 98-м, в одном селе на Вологодчине, наблюдал как мужик гоняется за попом с топором! Спрашиваю у мужика: в чем проблема? Тот возмущен, говорит: Поп бракодел! Оплатил ему заупокойную по теще, а та продолжает сниться и ругается1 Он уже трижды заставлял попа перемаливать, все равно снится;))
bobiksdoh 07 сентября 2018 | 17:05
Ему бы сутенером работать. Заодно и прощал бы грех прелюбодеяния, за отдельную плату.
beregov_net 07 сентября 2018 | 17:07
Понять что привлекает ? Священнику непонятно , кругом столько мужиков , а их на баб тянет , наверное лезбияны
vlabumur 07 сентября 2018 | 17:15
Владимир Головин священник из Болгар.Достойный человек. сейчас такое время честных людей везде поливают грязью.
И ЖАЛКО ЧТО ЭХО ВЫСТУПИЛО НА СТОРОНЕ ОФИЦИОЗА.