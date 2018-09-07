Туроператор «Данко» приостановил на месяц свою деятельность
С субботы его туры аннулированы. Причиной стали неблагоприятные рыночные условия, говорится на сайте компании. Все туристы, которые забронировали и оплатили туры, застрахованы, заверил туроператор.
Комментарии3
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sergo_25_26 07 сентября 2018 | 16:47
Как неблагоприятные условия. Сегодня за сраный доллар дают 70 полновесных рублей. А у них неблагоприятные. Самые лучшие условия для туризма на дальний восток например.
a_111111 07 сентября 2018 | 16:54
Данко - интересное название для туроператора... Я бы никогда услугами такого не воспользовался...
skull___ 07 сентября 2018 | 17:05
Это случайно не местная бот-машина баба данко фирму организовала?)