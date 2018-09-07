Международный ПЕН-центр призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова
Также авторы обращения призвали отпустить других заключенных, которые, по их мнению, оказались за решеткой исключительно за мирное выражение собственного мнения и за правозащитную деятельность. Письмо ПЕН-центра было адресовано участникам открывшегося сегодня Международного конгресса переводчиков, передает Радио «Свобода». Директор Института перевода Евгений Резниченко упомянул на открытии Конгресса, что получено письмо от Международного ПЕН-центра, но отказался его читать.
Комментарии6
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banyi4 07 сентября 2018 | 16:43
Идите лесом прозвучало из дали....)
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 17:03
ПЕН ! А не пошёл бы ты на... !!!
Так думает каждый добропорядочный гражданин, уважающий свою страну и не соглашающийся с тем фактом, что наша Земля носит всяких поганых террористов- бандеровцев с погонялом "режиссёр " и прочих отпрысков мрази Шухевича. /любителей 365-дневных голодовок по-бандеровски/.
shplint_05 07 сентября 2018 | 17:31
Уже даже стесняются упоминать, сколько месяцев не ест этот шумер. Но до рекорда пока далеко. Клопы, например, могут обходиться без пищи до года.
kara 07 сентября 2018 | 16:50
лучше бы собрали денег на педиашур и глюкозу
bogggdan 07 сентября 2018 | 17:18
Не мешайте Сенцову устанавливать рекорд.
Сегодня 150 день голодовки. Это мощный боец с режимом и 300 дней выдержит.
cromwel 07 сентября 2018 | 17:39
Пусть все 20 лет голодает. Ученым полигон для исследования будет.