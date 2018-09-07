Международный ПЕН-центр призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова

Также авторы обращения призвали отпустить других заключенных, которые, по их мнению, оказались за решеткой исключительно за мирное выражение собственного мнения и за правозащитную деятельность. Письмо ПЕН-центра было адресовано участникам открывшегося сегодня Международного конгресса переводчиков, передает Радио «Свобода». Директор Института перевода Евгений Резниченко упомянул на открытии Конгресса, что получено письмо от Международного ПЕН-центра, но отказался его читать.