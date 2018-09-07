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16:31, 07 сентября 2018

В Петербурге отменили согласованную акцию сторонников Алексея Навального

Причиной стал прорыв трубы на площади Ленина, где в это воскресенье должен пройти митинг. Как сказали «Фонтанке» в Смольном, городские власти разрешили сторонникам Навального митинговать в Удельном парке на севере Петербурга. Попытка вывести людей на площадь Ленина будет считаться незаконной.

В это воскресенье акции против пенсионной реформы сторонники Алексея Навального планируют провести во многих городах. Не везде им удалось согласовать это мероприятия. Кроме того, в последние дни в разных регионах полиция задерживает активистов штабов Навального.

Комментарии

13

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ddolly 07 сентября 2018 | 16:39

Никто митинг не отменял - не надо врать
14-00 площадь Ленина
митинг согласован

matveylm 07 сентября 2018 | 16:59

ddolly: Воскресенье 9 сентября. Митинг состоится на площади у Финляндского вокзала, за спиной истукана-монстра.
Никаких Удельных парков
Авария произошла сбоку от площади. Вполне можно нормально огородить место ремонта, поставить оцепление. Немного сместить расположение трибуны.
Предлог надуманный и бесстыдный.

platonnekafrin 07 сентября 2018 | 16:41

Дело - труба...

danko1 07 сентября 2018 | 16:57

platonnekafrin: Хотя бы что-то новенькое выдумали.
А то прорыв трубы уже слишком избито. К тому же, когда его нет.
Струсили бандиты во власти.

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 16:57

Прорыв трубы это что, катастрофа ?

kindman_a 07 сентября 2018 | 17:04

opiatnovyi63:

В Конституции РФ так и написано, что митинги и собрания отменяются из-за прорывов труб? :-)))

kunst54 07 сентября 2018 | 17:30

kindman_a:
Клистирные трубки , а не Смольный.

leonty 07 сентября 2018 | 16:59

Это что то новенькое, курочить трубы, чтобы Навального уконтропупить… Интересно, что еще придумают...

yralez 07 сентября 2018 | 17:01

Пуст ь тогда проводят акцию сторонники партии дЕРьма.

doxerom 07 сентября 2018 | 17:02

"Ты Зин на грубость нарываешься, все Зин обидеть норовишь..." Эти Зинки вечно с синяками и фингалами ходят их так и зовут - синячки. Надо этих запретителей с ними познакомить.

rom8883 07 сентября 2018 | 17:12

И как-то вОвремя прорвало.

askol2016 07 сентября 2018 | 17:15

Как осточертело это двуличие. Как Навальный, так угроза взрыва, пожара, электричество отключили, трубу прорвало, ливень и пр. Как путинг, так даже вместо дождя солнце светит. Полтава маху дал, разрешив митинг, но АП его ткнула носом в его дерьмо, теперь приходится трубу отсоединять и воду драгоценную расходовать

kunst54 07 сентября 2018 | 17:27

Бред, физически невозможно объявить незаконной информацию, которая уже дошла до людей как законная.

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