В Петербурге отменили согласованную акцию сторонников Алексея Навального

Причиной стал прорыв трубы на площади Ленина, где в это воскресенье должен пройти митинг. Как сказали «Фонтанке» в Смольном, городские власти разрешили сторонникам Навального митинговать в Удельном парке на севере Петербурга. Попытка вывести людей на площадь Ленина будет считаться незаконной.

В это воскресенье акции против пенсионной реформы сторонники Алексея Навального планируют провести во многих городах. Не везде им удалось согласовать это мероприятия. Кроме того, в последние дни в разных регионах полиция задерживает активистов штабов Навального.