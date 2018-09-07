Верховный суд России подтвердил законность участия мэра Москвы на предстоящих выборах

Он оставил без изменений постановление Мосгорсуда по иску другого кандидата, Вадима Кумина. Представитель КПРФ обвинял мэра в том, что тот использовал преимущества служебного положения для агитации в свою поддержку. Мосгорсуд снимать Собянина с выборов отказался.