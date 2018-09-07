Верховный суд России подтвердил законность участия мэра Москвы на предстоящих выборах
Он оставил без изменений постановление Мосгорсуда по иску другого кандидата, Вадима Кумина. Представитель КПРФ обвинял мэра в том, что тот использовал преимущества служебного положения для агитации в свою поддержку. Мосгорсуд снимать Собянина с выборов отказался.
Комментарии6
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kondrat_vlad 07 сентября 2018 | 16:40
"Верховный Суд РФ" это что такое? Когда последний раз эта сугубо путинская контора решила вопрос не в пользу своего божка, Влаимвлаимыча?
В народе уже стала расхожей фраза "живот пучит , схожу в верховный суд", не так ли?
Какие решения могут принять прихлебаи и путинская чернь?
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 16:45
Если уж давить и врать, то - на всех уровнях. Иное решение нарушает единообразие в толковании и применении норм права.
j_partizan 07 сентября 2018 | 16:49
И кто поверит теперь, что во время Выборов не будет нарушений?
aleksei123m 07 сентября 2018 | 16:55
Да кто бы сомневался!..
Его избиратель (один экземпляр) его уже выбрал, а остальные его не интересуют.
rom8883 07 сентября 2018 | 17:05
В верховном суде есть выходцы из Басманного суда?
cromwel 07 сентября 2018 | 17:44
Да, да... кто бы сомневался. А потом все удивдяются, почему люди не хотят в суды обращаться.