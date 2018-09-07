Уголовное дело возбудили во Пскове из-за листовок с призывами портить бюллетени на губернаторских выборах
Следователи говорят, что в минувший вторник 7 тысяч листовок с признаками нарушения законодательства о выборах обнаружили в подъезде одного из жилых домов города. По данным прокуратуры, заказчиком листовок было местное «Яблоко». Лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг ранее подтверждал, что они их печатали. Как заметил Шлосберг, с подачи областного избиркома Псковская область вышла из правового поля в России. За то, что в Москве публично говорит мэр города Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело, — отметил политик.
Комментарии5
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chapter_2 07 сентября 2018 | 16:46
Результат выборов определяется ГАС ВЫБОРЫ, которая независима от ЦИК и гражданского общества...
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 16:57
Лев! Вернись в хлев!
kindman_a 07 сентября 2018 | 17:02
blinorozhiy_chmo:
Тебя и в хлев не пустят, пригожинский выкормыш...
azatjan1 07 сентября 2018 | 17:02
Сам слышал от Собянина на видео, - если никто не нравится, зачеркните всех кандидатов в бюллетене, но придите и проголосуйте. Зачеркнуть всех кандидатов, это называется испортить бюллетень.
Прошу возбудить дело против Собянина С.С. за публичные призывы , придти портить бюллетени.
parasuk_ 07 сентября 2018 | 17:05
Поганый все-таки у шлосбергов менталитет. Если их допускают до выборов - то все честно, а навальный, призывающий к бойкоту - дебил и провокатор (с этим все согласны) Зато когда шлосбергам дают пинка, сразу раздается возмущенное кудахтанье либерашек с призывом портить бюллетени