Уголовное дело возбудили во Пскове из-за листовок с призывами портить бюллетени на губернаторских выборах

Следователи говорят, что в минувший вторник 7 тысяч листовок с признаками нарушения законодательства о выборах обнаружили в подъезде одного из жилых домов города. По данным прокуратуры, заказчиком листовок было местное «Яблоко». Лидер псковского отделения партии Лев Шлосберг ранее подтверждал, что они их печатали. Как заметил Шлосберг, с подачи областного избиркома Псковская область вышла из правового поля в России. За то, что в Москве публично говорит мэр города Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело, — отметил политик.