// «Новичок», которым отравили Скрипалей, мог быть привезен в Лондон в дипломатической почте //

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, могло быть привезено в Лондон в дипломатической почте. По данным британской прессы, сначала его доставили в российское посольство и только потом передали исполнителям покушения.

«Новичок» привезли в диппредставительство России за некоторое время до того, как в Лондон прилетели подозреваемые в отравлении. Затем один из сотрудников посольства в заранее установленном месте передал им вещество. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источники в британской разведке. В операции, пишет издание, участвовало 10 человек. Дипломатическую почту для доставки яда в Лондон могли использовать, поскольку она не подлежит досмотру на таможне. Между тем, в западной прессе появляется все больше подробностей о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Так газета The Daily Telegraph выяснила, что предполагаемые исполнители преступления получили британские визы, представившись бизнесменами. А The New York Times стало известно, что Сергей Скрипаль в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании, помогая им в борьбе с «русской мафией». Кроме того, по данным источников газеты, он также встречался с чешскими и эстонскими спецслужбами и рассказывал им о методах работы российской разведки.

Британская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по «делу Скрипалей», заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

По словам посла, «разведывательные службы Великобритании располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ».

Посол отметил, что «Великобритания будет и дальше продолжать работать с партнерами, чтобы показать, что действия тех, кто подрывает международные нормы, не останутся безнаказанными».