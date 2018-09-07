«Новичок», которым отравили Скрипалей, мог быть привезен в Лондон в дипломатической почте
Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, могло быть привезено в Лондон в дипломатической почте. По данным британской прессы, сначала его доставили в российское посольство и только потом передали исполнителям покушения.
«Новичок» привезли в диппредставительство России за некоторое время до того, как в Лондон прилетели подозреваемые в отравлении. Затем один из сотрудников посольства в заранее установленном месте передал им вещество. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источники в британской разведке. В операции, пишет издание, участвовало 10 человек. Дипломатическую почту для доставки яда в Лондон могли использовать, поскольку она не подлежит досмотру на таможне. Между тем, в западной прессе появляется все больше подробностей о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Так газета The Daily Telegraph выяснила, что предполагаемые исполнители преступления получили британские визы, представившись бизнесменами. А The New York Times стало известно, что Сергей Скрипаль в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании, помогая им в борьбе с «русской мафией». Кроме того, по данным источников газеты, он также встречался с чешскими и эстонскими спецслужбами и рассказывал им о методах работы российской разведки.
Британская полиция имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по «делу Скрипалей», заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
По словам посла, «разведывательные службы Великобритании располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ».
Посол отметил, что «Великобритания будет и дальше продолжать работать с партнерами, чтобы показать, что действия тех, кто подрывает международные нормы, не останутся безнаказанными».
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 07 сентября 2018 | 16:08
а чем "Новичок" лучше кокаина?
но, конечно, 12 чемоданов с новичком – это был бы перебор
danko1 07 сентября 2018 | 16:13
post_v: Реальные имена преступников известны.
Выяснят и тех из ФСБ, кто им паспорта фальшивые выдал.
Под управлением питерского бандита Путина Россия стала полностью преступной и презренной страной.
Никогда так не было стыдно за страну, как при этом моральном уроде, которого уже 19 лет терпим во власти, позволяя уничтожать Россию и не только её.
splin2 07 сентября 2018 | 16:15
danko1: Не долго музыка играла, не долго фраер( М Захарова) танцевал.))
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:31
splin2:
Ты что Лёня, думаешь Путин с Новичком до Америки не доберется, и до тебя лично? Ты заешь, что каждый тысячный выехавший из России в США, шпион и диверсант. Ядерная взрывчатка уже заложена в каждом крупном американском городе. И как только США решаться отдемократизировать мою свободолюбивую Родину, вся Америка взлетит на воздух.
gonduras_on_colyma 07 сентября 2018 | 16:18
// «Новичок», которым отравили Скрипалей, мог быть привезен в Лондон в дипломатической почте //
Это многое может объяснить.
Лично мне было подозрительно, что эти два жука везли "духи" с собой через таможню.
А вдруг при осмотре какому-то таможенному бриту придёт в голову проверить, духи там или что?
А это капитальный риск засыпаться ещё до акции.
Зато диппочтой - дёшево, сердито и безопасно.
Энавэ брик ин зе волл!
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:33
gonduras_on_colyma:
Доказать с большой долей вероятности, что Новичек прибыл в Британию с дипломатической почтой, нашим английским партнерам будет очень сложно.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:26
danko1:
Вот вы что, специально такой бред пишите, чтобы окончательно дискредитировать Запад и либеральные ценности? Вам мало, что Путин набирает 86% поддержки? Вам непременно надо чтобы Путина поддерживало более 100%?
piterjanis 07 сентября 2018 | 16:31
salhomir_murza: эта данко провокатор кремлёвский
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:36
piterjanis:
Если подумать, то работники ЭМ наполовину как минимум путинские провокаторы.
Даже подумать страшно. Если бы Кремль не придумал ЭМ, то вряд-ли Путин имел бы рейтинг более 20%.
banyi4 07 сентября 2018 | 16:33
salhomir_murza: Не спаливай агента кремля ! )
nnikolay 07 сентября 2018 | 16:32
danko1:
"Реальные имена преступников известны...Никогда так не было стыдно за страну"
Не спешите стыдиться. Следствие не закончено, и ещё нет приговора независимого, состязательного и честного суда.
glotov 07 сентября 2018 | 16:10
Остапа несло....
banyi4 07 сентября 2018 | 16:19
glotov: Джеймс Бонд нерно плачет )))
ostapbey 07 сентября 2018 | 16:20
glotov: на тебя накапало??
А гимностерка у тебя на что?
Аптирайся..баже..
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:22
ostapbey:
Надеюсь скоро увидеть фото и видео этих двух петровых- бошаровых берущих флакон Новичка из рук посла Яковенко.
alladinov 07 сентября 2018 | 16:29
salhomir_murza:
Что-ты, вонючка, слишком суетишься под клиентом. Ты сосать соси, но не чмокай так громко, понял, нет?
perestarok 07 сентября 2018 | 16:13
"По данным британской прессы, сначала его доставили в российское посольство и только потом передали исполнителям покушения…"
Ну так наверное засняли, как эти пацаны в посольство заходили?
banyi4 07 сентября 2018 | 16:21
perestarok: Нет! Неизвестный сотрудник возможно передал в неизвестном месте ))) Это наверняка была женщина похожая на Марию Захарову )))
kara 07 сентября 2018 | 16:16
так что гадать, нам же скоро покажут как они взяли закладку,ведь в британии камеры на каждом шагу!
или придется на слово поверить?
varigor 07 сентября 2018 | 16:18
Опять "хайли лайкли". Ничего больше общественности клеветники не предъявляют.
ac_dc 07 сентября 2018 | 16:32
varigor:
Российскоой "опчественности" предъявили все, что посчитало нужным следствие. А с"высокой степенью вероятности" - это стандартное выражение у обвинения , покуда вину окончательно не установит суд.
Один мудак с глумивым выражением эту фразу спопугайничал и вот уже скоро год как тыщи мудаков, кривляясь на все лады, суют это в куда ни попадя
lion64__2 07 сентября 2018 | 16:19
Из Праги привезли пару кадушек "новичка", а в Лондоне расфасовали в стеклотару. Скрипали четвертинку приняли на грудь, живы остались, только похмелье тяжелое.
Мелкобританские бомжи залпом по пол-литра вылакали, но от непривычки бомжиха скопытилась.
Однако основная масса попала на ДАУН-инг-стрит и в Букингемский дворец. В результате у борьки с терезкой началась белая горячка. Борька изменил жене с несколькими гомосеками. Терезка впала в маразм. Один мелкобританский принц женился на пиндосовской актриске их фильмов с маркировкой ХХХ.
nnikolay 07 сентября 2018 | 16:37
lion64__2:
Есть ещё вариант: реальные граждане России могли быть завербованы британскими спецслужбами точно так же, как и сам Скрипаль когда-то, и уже их использовали для провокации и для нагнетания истерики.
sasass 07 сентября 2018 | 16:23
Власть все больше и больше садиться в галошу Скрипалей...
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 16:24
Путин от старости уже не понимает, что если ему предьявляют на официальном уровне, хоть по боингу или новичку то доказательств хватит на три процесса. И идти в отрицалово только смешить народ. А хотя он может думает, что он умнее всех спецслужб. И сам эти все операции у себя за столом планирует. Картошку раскладывает.
zik14 07 сентября 2018 | 16:25
Новости из дурки - новые версии смертельного убийства!
Вариант найма за пару фунтов стерлингов обкуренного араба с дубиной - это не вариант. Вместо этого, по версии аглицкой полиции надо:
1. Синтезировать боевое ОВ мгновенного действия
2. Изготовить тару для нелегальной доставки через границу
3. Доставить его посредством диппочты
4. Перелить во флакончик для духов
5. Подготовить двух киллеров, как две капли воды похожих на голливудских злодеев русской мафии, составив им правдоподобную легенду, выдав свеженькие паспорта из одной стопки.
6. Отправить их в богом забытое захолустье, где каждый житель под десятком видеокамер, а каждый торговец помнит всех посетителей, прошедших мимо его лавки за последние полгода
7. Поселить этих душегубов в пустую гостиницу, уже вместе с ядовитым флакончиком.
.....
Ясно, что все это дело рук крававава терана)))
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 16:28
А отчество у них одинаковое .... Владимировичи ...
kunst54 07 сентября 2018 | 16:35
"Нина Риччи" - уж не любимые ли это духи официальной представительницы МИД?