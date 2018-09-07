Террористы в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, — заявил Путин
Террористы в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, — заявил президент Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.
По предложению президента Турции, участники переговоров призвали конфликтующие стороны к прекращению огня. В то же время, Путин считает, что правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны.
Комментарии18
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danko1 07 сентября 2018 | 16:06
А какое право Путин имеет вмешиваться в дела Сирии и пытаться развязать мировую войну?
Пора этого международного преступника арестовывать и судить, пока он, предупредивший, что бьёт первым и пугающий Мир новым оружием, не уничтожил планету.
tvitov66 07 сентября 2018 | 16:20
danko1: ИМХО не стоит мешать лидеру сверхдержавы самоубиться об стену
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:33
danko1:А какое право Путин имеет вмешиваться в дела Сирии и пытаться развязать мировую войну?
Пора этого международного преступника арестовывать и судить, пока он, предупредивший, что бьёт первым и пугающий Мир новым оружием, не уничтожил планету.
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Ну вообще то тут борьба с мировым терроризмом который стремится в твоей жопе danko1 взорвать огнетушитель с хлором для дальнейшего распространения.
Вот этого допустить нельзя по всем мировым законам чтобы всякие там террористы убийцы со своими проповедниками распространяющие ядовитые газы на яву и в пропаганде из своей жопы ,одержали победу где либо.
tag188 07 сентября 2018 | 16:06
Трехсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции....
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Кстати, Эрдоган уже извинился за сбитый российский самолет?
tvitov66 07 сентября 2018 | 16:22
tag188: многократно - помидорами отгрузил
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:35
tag188: Трехсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции....
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Кстати, Эрдоган уже извинился за сбитый российский самолет?
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Конечно извинился .И уже все участники провокации наказаны.
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 16:11
Путину верят только тролли пригожинские и то только за деньги.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:20
sergo_25_26:
Если применение террористами химоружия приведет к ликвидации Асада и Путина, то демократическая общественность может и закрыть на время глаза.
beregov_net 07 сентября 2018 | 16:13
Как говорит старая мудрость, громче всех кричит «Держи вора!» сам вор. Ждём наступления ВКС РФ на Идлиб и обещанного много раз применения химического оружия
mavviomi 07 сентября 2018 | 16:15
Т.е. Окурок и будет применять химическое оружие. Надеюсь Американцы хорошенько вломят за это наглым свинюкам.
ss2020 07 сентября 2018 | 16:18
этот вова пи_дабол со своими выступлениями уже вышел на международный уровень!)))
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 16:21
Мы надоели собственному президенту! Теперь он врет другим народам!
sasass 07 сентября 2018 | 16:25
Не получиться - пиндосы , турки и персы не уйдут , а вот Россию уйти могут...
nigelliri56 07 сентября 2018 | 16:27
Все что говорит "наичестнейший" российский президент имеет такое же значение, как для балалайки четвертая струна.
znajka 07 сентября 2018 | 16:32
Верю, что химическое оружие обязательно будет применено. Только сделают это войска Асада, только для того чтобы еще раз продемонстрировать как хорошо осведомлен Владимир Владимирович - известно же, кто обычно громче всех кричит "держи вора"!
prade 07 сентября 2018 | 16:33
Путин становится Гитлером современности - ведет мир к войне.
vlabumur 07 сентября 2018 | 16:35
Станиславский сказал бы: не верю!
hz6691 07 сентября 2018 | 16:37
Боширов и Петров?