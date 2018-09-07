Террористы в Сирии готовят провокации, в том числе с применением химического оружия, — заявил президент Путин перед началом трехсторонней встречи по Сирии с участием лидеров Ирана и Турции.

По предложению президента Турции, участники переговоров призвали конфликтующие стороны к прекращению огня. В то же время, Путин считает, что правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны.