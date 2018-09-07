В Пскове возбуждено уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах 9 сентября
По данным прокуратуры, заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которую возглавляет Лев Шлосберг. Дело возбуждено по статье «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Максимальное наказание по ней – исправительные работы сроком на один год.
Сам Шлосберг написал в своем телеграм-канале, что Псковская область с подачи избирательной комиссии вышла из правового поля России «за то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело», — написал политик. Предвыборный ролик с Собяниным на днях появился в интернете. Ждем возбуждения уголовного дела против Собянина, — добавил Шлосберг.
Комментарии10
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tks 07 сентября 2018 | 16:06
Обыкновенный путизм.
danko1 07 сентября 2018 | 16:09
tks: "портить" бюллетени- это есть голосование против всех, которое власть отменила.
А вот за то, что выборы испортили, по сути всякими запретами и фильтрами их отменив, надо судить тех во власти, кто это сделал.
Это действительно преступление, нарушающее Конституцию.
alladinov 07 сентября 2018 | 16:10
А вот интересно, не является ли недопущение лижущей Памфиловой к выборам того же Навального воспрепятствованием свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав? Может быть Эллочку и тех, кому она с причмоком лижет, отправить на нары. Раньше сядут - раньше выдут.
shplint_05 07 сентября 2018 | 16:15
А не пора ли еврею Шлосбергу полежать на нарах?
patrikk_1 07 сентября 2018 | 16:20
По данным прокуратуры, заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которую возглавляет Лев Шлосберг...
Прищучите этого голубчика лет на 9-10, чтобы знал носатый змеёныш, как вредительством заниматься.
irina38fif 07 сентября 2018 | 16:16
похоже скоро уголовку будут возбуждать из-за отказа голосовать за едроссов и Пу*)))
kara 07 сентября 2018 | 16:20
вабанк по Шлосбергски! лидером партии не выбрали, станет главным мучеником партии
andrey_borisovich 07 сентября 2018 | 16:26
Эти листовки были не "с призывом портить бюллетени", как утверждает здесь "Эхо", а с призывом делать их недействительными. Уж "Эхо"-то точно должно понимать разницу и не распространять ложные слухи и домыслы.
А Шлосберг правильно предлагает всем людям, недовольным властью - проявить свою волю единственно возможным сегодня способом - проголосовать против всех, поставив в бюллетене крестики против всех кандидатов. Законом, кстати, это не возбраняется.
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:28
В Пскове возбуждено уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах 9 сентября
По данным прокуратуры, заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которую возглавляет Лев Шлосберг. Дело возбуждено по статье «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Максимальное наказание по ней – исправительные работы сроком на один год.
Сам Шлосберг написал в своем телеграм-канале, что Псковская область с подачи избирательной комиссии вышла из правового поля России «за то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело», — написал политик. Предвыборный ролик с Собяниным на днях появился в интернете. Ждем возбуждения уголовного дела против Собянина, — добавил Шлосберг.
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Вообще то наоборот,господин Собянин призвал прийти на выборы и принять решение в выборе,хотя бы вычеркнув всех в конце концов если такой типа дебильный.
Где увидели здесь призыв портить избирательные бюлютни???!!!
Господин Шлосберг,вы дебил о которых и говорил господин Собянин.
sasass 07 сентября 2018 | 16:32
Власть превратила выборы в фар - за это кого интересно надо судить...?