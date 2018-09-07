В Пскове возбуждено уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах 9 сентября

По данным прокуратуры, заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которую возглавляет Лев Шлосберг. Дело возбуждено по статье «воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав». Максимальное наказание по ней – исправительные работы сроком на один год.

Сам Шлосберг написал в своем телеграм-канале, что Псковская область с подачи избирательной комиссии вышла из правового поля России «за то, что в Москве публично говорит Сергей Собянин, в Псковской области возбуждено уголовное дело», — написал политик. Предвыборный ролик с Собяниным на днях появился в интернете. Ждем возбуждения уголовного дела против Собянина, — добавил Шлосберг.