Бесплатные показы фильмов о Москве организуют для бездомных по случаю Дня города
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«В Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.Глинки 8 сентября 2018 г. будут проведены тематические беседы и лекции, а также состоится просмотр кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Москва — любовь моя», «Большая перемена», — сказал собеседник агентства.
8 и 9 сентября столица отмечает 871-летие.
Комментарии10
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glotov 07 сентября 2018 | 15:39
Мы своим бомжам фильмы показываем, а британцы своих бомжей травят по-черному.
drillerthriller 07 сентября 2018 | 15:40
glotov: может покормить лучше?
beregov_net 07 сентября 2018 | 16:10
glotov: расскажи как англичане травят по чёрному бомжей с конкретными примерами и ссылками
tv_victim 07 сентября 2018 | 15:46
Ну и репертуар! И потом еще обосранные кресла отмывать и заблеванные проходы...
zloy_sok 07 сентября 2018 | 15:51
Будут рассказывать как хорошо и счастливо под руководством товарища С. жить в Москве?
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:55
Заодно они там и проголосуют заранее за свою такую счастливую жизнь под управлением оленевода.
kochar 07 сентября 2018 | 15:59
Бесплатные показы фильмов о жизни на рублёвке и копеечной столовой в Гос.Думе организуют для бездомных по случаю Дня города.
johnywalker 07 сентября 2018 | 16:08
Лучше было бы натурой налить...
kunst54 07 сентября 2018 | 16:21
В программе фильмы: "Мой дом", "Ключ от всех дверей", "Ключ без права передачи", "Дом, в котором я живу", "Наша квартира", "Звонят, откройте дверь" и "Небеса обетованные".
sasass 07 сентября 2018 | 16:36
Москва отмечает ложную дату - история и наука не знают когда родилась Москва...