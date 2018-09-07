Бесплатные показы фильмов о Москве организуют для бездомных по случаю Дня города

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е.Глинки 8 сентября 2018 г. будут проведены тематические беседы и лекции, а также состоится просмотр кинофильмов «Я шагаю по Москве», «Москва — любовь моя», «Большая перемена», — сказал собеседник агентства.

8 и 9 сентября столица отмечает 871-летие.