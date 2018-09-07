Тверская улица в центре Москвы перекрыта на три дня на время празднования Дня города

Кроме того, полностью закрыты для транспорта прилегающие переулки, в частности, Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, а также Тверской проезд. Они откроются 10 сентября в 12 часов. В связи с праздничными мероприятиями 8 и 9 сентября будет существенно ограничено движение в центре города, а также на бульварах.