Тверская улица в центре Москвы перекрыта на три дня на время празднования Дня города
Кроме того, полностью закрыты для транспорта прилегающие переулки, в частности, Никитский, Газетный, Брюсов, Леонтьевский, а также Тверской проезд. Они откроются 10 сентября в 12 часов. В связи с праздничными мероприятиями 8 и 9 сентября будет существенно ограничено движение в центре города, а также на бульварах.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:55
В воскресение будет день пластмассовых космонавтиков
kochar 07 сентября 2018 | 15:56
Я уже утром испытал эти прелести маразма.
Ну вот на хрена надо было утром в пятницу перекрывать?
Такого отборного мата из машин я давно не слышал.