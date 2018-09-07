Президент Путин завтра примет участие в открытии концертного зала Зарядье в Москве
Президент Путин завтра примет участие в открытии концертного зала Зарядье в Москве, — сообщает пресс-служба Кремля. Открытие нового концертного комплекса названо одним из основных событий Дня города. На церемонии будет присутствовать кандидат в мэры Москвы, действующий градоначальник Сергей Собянин, также ожидают премьера Медведева.
Комментарии7
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lion64__2 07 сентября 2018 | 15:36
Лучше бы солнцеликий вместе с оленеводом открыли для либерастов "немцово-дурицкий сортир". В нём все задницепожатные могли бы собираться на гайдаровские форумы и гей-парады. Никому бы не мешали.
sadda 07 сентября 2018 | 15:42
Лучше бы в Армянск съездил, урод, где людей травя и никто меры не принимаетт. А то уже превратился в свадебного генерала, личиком ботоксным знай мелькает....
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:45
Обосанные этими двумя персонажами портянки готовы подобострастно хлопать в ладошки и распластывать свои тела ковром для прохода не пойми кого.
danko1 07 сентября 2018 | 15:45
"Президент" Путин совместно со своим ставленником Собяниным и прочими холуями завтра публично нарушат закон тишины в день перед выборами.
Для них закон не писан.
kochar 07 сентября 2018 | 15:54
Это же сколько лизоблюдов с мигалками отметятся там.
"Нельзя создать человека, поставив овцу на задние ноги.
Но можно создать человеческую толпу, поставив на задние ноги стадо овец."
Макс Бирбом
seva1223 07 сентября 2018 | 15:54
Отстрел бакланов начался!? Акция в день тишины, не это не!?
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 16:27
Зарядье - обнадеживает. А вдруг?