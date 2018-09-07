Президент России Владимир Путин выступает против перемирия в сирийской провинции Идлиб

Обстрелы и нападения из Идлиба игнорировать нельзя. Правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин на трехстороннем саммите в Тегеране по сирийскому урегулированию. В свою очередь, Турция и Иран заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Турция не потерпит террористов у своих границ, — сказал турецкий лидер Эрджеп Тайип Эрдоган.