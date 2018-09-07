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15:31, 07 сентября 2018

Президент России Владимир Путин выступает против перемирия в сирийской провинции Идлиб

Обстрелы и нападения из Идлиба игнорировать нельзя. Правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин на трехстороннем саммите в Тегеране по сирийскому урегулированию. В свою очередь, Турция и Иран заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Турция не потерпит террористов у своих границ, — сказал турецкий лидер Эрджеп Тайип Эрдоган.

Комментарии

51

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dorin1987 07 сентября 2018 | 15:34

Мало того, что оно за войну, так еще и лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран, хотя ни раз и не двадцать орало, что не делает этого. Двоемыслие продолжает парад.

danko1 07 сентября 2018 | 15:47

dorin1987: А какое право имеет этот ублюдок лживый вмешиваться в дела других государств?
Тем более, что эта мразь уже 3 раза врала о полном выводе войск из Сирии.

vezdehod 07 сентября 2018 | 15:50

Вот тебе и "миротворец" - хренов!

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:57

vezdehod:
Око за око... Если Штаты будут себя нагло вести, то придется громить и давить московскую либерасню. До США не дотянутся, а до либерального ушлепка можно.

alladinov 07 сентября 2018 | 16:02

salhomir_murza:

Ты, дружок, очень хорошо отсасываешь, но слишком при этом громко причмокиваешь и тем самым привлекаешь ненужное к себе внимание. В следующий раз контролируй себя, плз.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:09

alladinov:
Дружком называй своего бойфренда, которому регулярно делаешь минет.

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:51

danko1: а тем временем в 1 долларе уже 69р73коп

minerr 07 сентября 2018 | 15:57

danko1: Ну сколько же ты можешь вот так с дивана защищать своих любимых бородатых деток, любителей резать головы. Давай, наконец слазь с дивана и вперед в окопы Ан-Нусры.

snikkersnepper 07 сентября 2018 | 16:27

minerr:

Какой жЫрный набросик эхонько хомячкам сделало.

1. Путин выступает, потому что это общая согласованная позиция Дамаска, Тегерана и Москвы.

2. Перемирие предлагается объявить признанно террористическим группировкам, регулярно обстреливающим и базу в Химках, и позиции сирийской армии и сирийские города со столь любезными сердцу хомячков сирийскими женщинами и детьми. Каждый долбанный день. И никакие перимирия им не указ в принципе. Турков запустили в Сирию как раз с целью, чтобы они развели умеренных и упоротых "оппозиционеров" и с помощью первых избавились от вторых. За полгода на это фронте не сделано нифейхоа. Теперь Эрдоган становится в третью позицию и требует какого-то перемирия и хомячки хором ему подвывают.

timwlad90 07 сентября 2018 | 16:11

danko1: А какое право имеет этот ублюдок лживый вмешиваться в дела других государств?
Тем более, что эта мразь уже 3 раза врала о полном выводе войск из Сирии.
-------------
Ну вообще то регулярная армия России не принимает участия в боях в Сирии.Только военные специалисты войск МВД и ВКС расположенные на базе в Сирии.
Так что коли есть в Сирии военная База ,то соответственно есть и специальная группировка для выполнения специальных заданий ,но не для ведения регулярных военных действий.
блин всегда подменяют либералы полицаев с военными для большего устрашения даунов.

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:25

timwlad90: и сколько раз тебя уже устрашили военные специалисты не в боях?? А для подмены либералов полицаями?
Даже??

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:47

dorin1987: согласно христианской заповеди "ни убий" наш нацЛидер за продолжение войны

drgonish 07 сентября 2018 | 15:53

dorin1987:
[лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран]
Путина об этом просил Асад А вот совать свой нос США никто не просил, двоемысленный ты наш.

prade 07 сентября 2018 | 15:58

drgonish: "Путина об этом просил Асад"
У Асада нет право убивать сирийцев, даже если он президент. Это делает его преступником. Путин же присоединился к его преступлениям против сирийского народа.

timwlad90 07 сентября 2018 | 16:07

dorin1987: Мало того, что оно за войну, так еще и лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран, хотя ни раз и не двадцать орало, что не делает этого. Двоемыслие продолжает парад.
-------------
Ну вообще то тут не дела в чужих государствах,но борьба с международным терроризмом.
И к стати в союзе с западными странами НАТО.
Так что тут запад затеял типа мавры сделали своё дело и могут уходить ,ну а им ответ ,мавров сдесь нема и пришли сюда добивать всю террористическую группировку по просьбе правительства Сирии,которое США к себе не звало,так как это США должно свалить с территории Сирии.
Так что dorin1987 ,ты опять врёшь .Это США обязано свалить из Сирии со своей политикой государственного терроризма обратно в США.

dorin1987 07 сентября 2018 | 16:21

_: /вообще то тут не дела в чужих государствах/ - Сирия, и война на ее территории как закреплена в конституции РФ, м?
/что dorin1987 ,ты опять врёшь ./ - Награда за адресное оскорбление :)

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:30

timwlad90: .....".....Ну вообще то тут не дела в чужих государствах,но борьба с международным терроризмом. "..???
????
может тебе чайку попить с депутатом госдумы??
Или на малайзийском Боинге слетать в Малайзию??
Или духов подарить от посольства России? Нину Риччи?
Или сразу вализу тебе выдать с коксом?? С аргентинским..
Это же частное дело, не так ли??
Терроризмом не пахнет, тем более государственным даже..

neon001 07 сентября 2018 | 15:34

давай, володя, ну же.. начинай уже...

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:41

neon001:
Володя может бомбить террористов в других местах Сирии. Почему Путину непременно хочется бомбить террористов сотрудничающих с Соединенными Штатами? И вообщне террористы в Идлибе нужны США только для ликвидации Асада. Ликвидируют Асада, и США распустят и ИГИЛ и Ан-Нусру.

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 15:36

И что далее? За Башарика всё решает Путин ? Или Асад уже стал марионеткой?

ensebeo 07 сентября 2018 | 15:39

opiatnovyi63: Асад прогнулся.

danko1 07 сентября 2018 | 15:58

ensebeo: Так больше у палача кровавого Асада, кроме духовно близкого ему Путина, по сути защитников и нет.
Вынужден прогнуться и марионеткой путинской быть.

sadda 07 сентября 2018 | 15:37

Сует свой нос везде, а в свой стране полный пипец. Урод.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:43

sadda:
То есть США можно совать свой нос за 10 тыс. километров, а России за одну тысячу километров нельзя?
Две империи, гарантировано уничтожающие друг друга имеют равные права.

kryimzdick 07 сентября 2018 | 15:49

salhomir_murza: никогда Московия с США не воевали. Союзниками были во всех войнах.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:53

kryimzdick:
Это США с Московией не воевала. И не станет воевать. Потому что русский ватник не боится сгореть в термоядерной геенне, не цепляется за и без того тяжелую жизнь, в отличие от вшивого англосакса - безбожника, не верящего в бессмертие души.

shalunok 07 сентября 2018 | 15:56

salhomir_murza: А ничего, что одна "империя" раз в 12 экономически (и раз в двадцать технологически) слабее другой?

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:01

shalunok:
Ничего. Когда планета будет гореть в термоядерной геенне, то экономическая мощь будет неважна.
США может хозяйничать у себя, во всем Западном полушарии. А Россия, Китай и Германия, уж как-нибудь справится с Восточным. Это лучше, чем если МЫ ВСЕ УМРЕМ.

polikarpich 07 сентября 2018 | 16:25

salhomir_murza: А кто тебя заставляет? Отвали и живи с миром и "с Путиным в башке", если без него невмоготу.

neon001 07 сентября 2018 | 15:37

видимо, пора идти прикупить доллары.

aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:40

Кгбшник на стороне химического стоматолога. Свой свояка видит издалека.

neon001 07 сентября 2018 | 15:42

aleks50: сирия - единственное место, где он еще может повонять. и то не долго. вообще, странно, чего на западе ждут. пора начать арестовывать все счета.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:49

aleks50:
Когда КГБшник Путин, будет травить вас либерасов дустом, то 86% будут ему аплодировать.
А вся ненависть к либерализму это от вашей русофобии. Какого рожна, вы 2% либерального биомусора должны насаждать демократию 86% свободолюбивым российским гражданам.

neon001 07 сентября 2018 | 16:07

salhomir_murza: ты хотел написать - циклоном Б, путлер-югент? а чего же не написал?

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:11

neon001:
Много чести для Циклона Б. Только дустом, как крыс.

polikarpich 07 сентября 2018 | 16:28

salhomir_murza: Откуда ты эту цифру - 86% - берёшь? Не прояснишь ли?
Или многократно повторённая ложь становится похожа на правду?

timwlad90 07 сентября 2018 | 16:20

aleks50: Кгбшник на стороне химического стоматолога. Свой свояка видит издалека.
-------------
Ну вообще то когда западные союзники страны НАТО звали Россию в Сирию вопрос не стоял снять господина Асада.
Это потом когда успехи наметились то запад хотел руками России снять Асада.
Это типа западники натовцы хотят сказать , вы своё дело сделали,можете оба сваливать.
Ну западникам и указали их место у параши напомнив что США и Англия досягаемы для террористических атак коли не добьют террористов в Сирии и в Ираке.
Теперь уже вопрос стоит глобальный,вся Палестинская территория и Украина обязаны быть освобождены от жидовского бандеровского исламисткого большевитского терроризма.

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:33

timwlad90: ....????....Ну вообще то когда западные союзники страны НАТО звали Россию в Сирию вопрос не стоял снять господина Асада........"...
..????
А когда нечто подобное было?? И кто на ком стояло даже??

kara 07 сентября 2018 | 15:41

надо точку поставить и начать движение вперед

(комментарий скрыт)

zanzibar 07 сентября 2018 | 15:49

заклятые друзья

armeec 07 сентября 2018 | 15:55

Ну значит проблема Идлиба будет решена

yralez 07 сентября 2018 | 15:58

Пригожинских псов станет меньше.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:07

yralez:
Вот смотрите. Нас в России 86%. Вас либералов всего 2%. Наша ненависть к вам зашкаливает.
Мы агрессивные, физически здоровые, коварные, хитрые. Вы худосочные, плюгавые, злобные и глупые.
Мы вас утилизируем без шуму и пыли. Кто вас защитит от озверевших от паленого боярышника ватников? Никто. Так что прекращайте свою русофобскую деятельность, перестаньте восхищаться американскими ценностями, и вас никто не тронет.

zojtch 07 сентября 2018 | 16:30

salhomir_murza:
Может тебе голову полечить? А то на почве либералов ты совсем уже подвинулся!))

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:35

zojtch: утверждаешь что федерастов аж 86%???
Так они отвлечены от дел России на построение в очередь к телу.
Полизать и пососать.
А особо приближенным федерастам могут разрешить и подставить.
Уже как федералам.
Даже.

polikarpich 07 сентября 2018 | 16:35

salhomir_murza: Не свисти, физически здоровый! :-)))
Во-первых, ещё раз спрошу про 86%. Откуда цифирь? И кого это "нас"?
Во-вторых, со "здоровьем" ошибочка. У основной массы ватанов и портянок давно уже почки отказывают и печень отваливается от "бояры". Другая часть - пенсионеры. Ещё часть - диванные бойцы и стукачи, типа Патрика. Есть ещё силовики, но им важно, кто платит.
Я вот не худосочный и не плюгавый вроде, как бы не совсем глуп. Злобный - это правда. Могу и напополам порвать. Но это того, кого надо и если достанут.

rena1960 07 сентября 2018 | 16:02

Жертвы же будут среди мирного населения...,"человечный человек"наш...

rostov_men 07 сентября 2018 | 16:04

Обстрелы и нападения из Идлиба игнорировать нельзя. Правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин на трехстороннем саммите в Тегеране по сирийскому урегулированию))))))
Обстрелы и нападения из Лугандонии игнорировать нельзя. Правительство Украины имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин

tks 07 сентября 2018 | 16:08

Путэн-война.

tunis 07 сентября 2018 | 16:17

Ребят, выдайте ему сухпай на три дня, смену портянок и отправьте его воевать до победы.
Надоел, маньяк какой-то

leonidkluev 07 сентября 2018 | 16:20

Ох получит путин по полной в Сирии, жаль наших военных, хотя знают за что им деньги платят. Один раз попробовали сутуться к американцам, получили по соплям, похоже не дошло, что Трамп это не либерал Обама.

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