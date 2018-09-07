Президент России Владимир Путин выступает против перемирия в сирийской провинции Идлиб
Обстрелы и нападения из Идлиба игнорировать нельзя. Правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин на трехстороннем саммите в Тегеране по сирийскому урегулированию. В свою очередь, Турция и Иран заявили, что сохранят свое присутствие в Сирии. Турция не потерпит террористов у своих границ, — сказал турецкий лидер Эрджеп Тайип Эрдоган.
Комментарии51
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dorin1987 07 сентября 2018 | 15:34
Мало того, что оно за войну, так еще и лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран, хотя ни раз и не двадцать орало, что не делает этого. Двоемыслие продолжает парад.
danko1 07 сентября 2018 | 15:47
dorin1987: А какое право имеет этот ублюдок лживый вмешиваться в дела других государств?
Тем более, что эта мразь уже 3 раза врала о полном выводе войск из Сирии.
vezdehod 07 сентября 2018 | 15:50
Вот тебе и "миротворец" - хренов!
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:57
vezdehod:
Око за око... Если Штаты будут себя нагло вести, то придется громить и давить московскую либерасню. До США не дотянутся, а до либерального ушлепка можно.
alladinov 07 сентября 2018 | 16:02
salhomir_murza:
Ты, дружок, очень хорошо отсасываешь, но слишком при этом громко причмокиваешь и тем самым привлекаешь ненужное к себе внимание. В следующий раз контролируй себя, плз.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:09
alladinov:
Дружком называй своего бойфренда, которому регулярно делаешь минет.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:51
danko1: а тем временем в 1 долларе уже 69р73коп
minerr 07 сентября 2018 | 15:57
danko1: Ну сколько же ты можешь вот так с дивана защищать своих любимых бородатых деток, любителей резать головы. Давай, наконец слазь с дивана и вперед в окопы Ан-Нусры.
snikkersnepper 07 сентября 2018 | 16:27
minerr:
Какой жЫрный набросик эхонько хомячкам сделало.
1. Путин выступает, потому что это общая согласованная позиция Дамаска, Тегерана и Москвы.
2. Перемирие предлагается объявить признанно террористическим группировкам, регулярно обстреливающим и базу в Химках, и позиции сирийской армии и сирийские города со столь любезными сердцу хомячков сирийскими женщинами и детьми. Каждый долбанный день. И никакие перимирия им не указ в принципе. Турков запустили в Сирию как раз с целью, чтобы они развели умеренных и упоротых "оппозиционеров" и с помощью первых избавились от вторых. За полгода на это фронте не сделано нифейхоа. Теперь Эрдоган становится в третью позицию и требует какого-то перемирия и хомячки хором ему подвывают.
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:11
danko1: А какое право имеет этот ублюдок лживый вмешиваться в дела других государств?
Тем более, что эта мразь уже 3 раза врала о полном выводе войск из Сирии.
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Ну вообще то регулярная армия России не принимает участия в боях в Сирии.Только военные специалисты войск МВД и ВКС расположенные на базе в Сирии.
Так что коли есть в Сирии военная База ,то соответственно есть и специальная группировка для выполнения специальных заданий ,но не для ведения регулярных военных действий.
блин всегда подменяют либералы полицаев с военными для большего устрашения даунов.
ostapbey 07 сентября 2018 | 16:25
timwlad90: и сколько раз тебя уже устрашили военные специалисты не в боях?? А для подмены либералов полицаями?
Даже??
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:47
dorin1987: согласно христианской заповеди "ни убий" наш нацЛидер за продолжение войны
drgonish 07 сентября 2018 | 15:53
dorin1987:
[лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран]
Путина об этом просил Асад А вот совать свой нос США никто не просил, двоемысленный ты наш.
prade 07 сентября 2018 | 15:58
drgonish: "Путина об этом просил Асад"
У Асада нет право убивать сирийцев, даже если он президент. Это делает его преступником. Путин же присоединился к его преступлениям против сирийского народа.
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:07
dorin1987: Мало того, что оно за войну, так еще и лишний раз доказывает, что сует нос в дела чужих стран, хотя ни раз и не двадцать орало, что не делает этого. Двоемыслие продолжает парад.
-------------
Ну вообще то тут не дела в чужих государствах,но борьба с международным терроризмом.
И к стати в союзе с западными странами НАТО.
Так что тут запад затеял типа мавры сделали своё дело и могут уходить ,ну а им ответ ,мавров сдесь нема и пришли сюда добивать всю террористическую группировку по просьбе правительства Сирии,которое США к себе не звало,так как это США должно свалить с территории Сирии.
Так что dorin1987 ,ты опять врёшь .Это США обязано свалить из Сирии со своей политикой государственного терроризма обратно в США.
dorin1987 07 сентября 2018 | 16:21
_: /вообще то тут не дела в чужих государствах/ - Сирия, и война на ее территории как закреплена в конституции РФ, м?
/что dorin1987 ,ты опять врёшь ./ - Награда за адресное оскорбление :)
ostapbey 07 сентября 2018 | 16:30
timwlad90: .....".....Ну вообще то тут не дела в чужих государствах,но борьба с международным терроризмом. "..???
????
может тебе чайку попить с депутатом госдумы??
Или на малайзийском Боинге слетать в Малайзию??
Или духов подарить от посольства России? Нину Риччи?
Или сразу вализу тебе выдать с коксом?? С аргентинским..
Это же частное дело, не так ли??
Терроризмом не пахнет, тем более государственным даже..
neon001 07 сентября 2018 | 15:34
давай, володя, ну же.. начинай уже...
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:41
neon001:
Володя может бомбить террористов в других местах Сирии. Почему Путину непременно хочется бомбить террористов сотрудничающих с Соединенными Штатами? И вообщне террористы в Идлибе нужны США только для ликвидации Асада. Ликвидируют Асада, и США распустят и ИГИЛ и Ан-Нусру.
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 15:36
И что далее? За Башарика всё решает Путин ? Или Асад уже стал марионеткой?
ensebeo 07 сентября 2018 | 15:39
opiatnovyi63: Асад прогнулся.
danko1 07 сентября 2018 | 15:58
ensebeo: Так больше у палача кровавого Асада, кроме духовно близкого ему Путина, по сути защитников и нет.
Вынужден прогнуться и марионеткой путинской быть.
sadda 07 сентября 2018 | 15:37
Сует свой нос везде, а в свой стране полный пипец. Урод.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:43
sadda:
То есть США можно совать свой нос за 10 тыс. километров, а России за одну тысячу километров нельзя?
Две империи, гарантировано уничтожающие друг друга имеют равные права.
kryimzdick 07 сентября 2018 | 15:49
salhomir_murza: никогда Московия с США не воевали. Союзниками были во всех войнах.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:53
kryimzdick:
Это США с Московией не воевала. И не станет воевать. Потому что русский ватник не боится сгореть в термоядерной геенне, не цепляется за и без того тяжелую жизнь, в отличие от вшивого англосакса - безбожника, не верящего в бессмертие души.
shalunok 07 сентября 2018 | 15:56
salhomir_murza: А ничего, что одна "империя" раз в 12 экономически (и раз в двадцать технологически) слабее другой?
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:01
shalunok:
Ничего. Когда планета будет гореть в термоядерной геенне, то экономическая мощь будет неважна.
США может хозяйничать у себя, во всем Западном полушарии. А Россия, Китай и Германия, уж как-нибудь справится с Восточным. Это лучше, чем если МЫ ВСЕ УМРЕМ.
polikarpich 07 сентября 2018 | 16:25
salhomir_murza: А кто тебя заставляет? Отвали и живи с миром и "с Путиным в башке", если без него невмоготу.
neon001 07 сентября 2018 | 15:37
видимо, пора идти прикупить доллары.
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:40
Кгбшник на стороне химического стоматолога. Свой свояка видит издалека.
neon001 07 сентября 2018 | 15:42
aleks50: сирия - единственное место, где он еще может повонять. и то не долго. вообще, странно, чего на западе ждут. пора начать арестовывать все счета.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:49
aleks50:
Когда КГБшник Путин, будет травить вас либерасов дустом, то 86% будут ему аплодировать.
А вся ненависть к либерализму это от вашей русофобии. Какого рожна, вы 2% либерального биомусора должны насаждать демократию 86% свободолюбивым российским гражданам.
neon001 07 сентября 2018 | 16:07
salhomir_murza: ты хотел написать - циклоном Б, путлер-югент? а чего же не написал?
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:11
neon001:
Много чести для Циклона Б. Только дустом, как крыс.
polikarpich 07 сентября 2018 | 16:28
salhomir_murza: Откуда ты эту цифру - 86% - берёшь? Не прояснишь ли?
Или многократно повторённая ложь становится похожа на правду?
timwlad90 07 сентября 2018 | 16:20
aleks50: Кгбшник на стороне химического стоматолога. Свой свояка видит издалека.
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Ну вообще то когда западные союзники страны НАТО звали Россию в Сирию вопрос не стоял снять господина Асада.
Это потом когда успехи наметились то запад хотел руками России снять Асада.
Это типа западники натовцы хотят сказать , вы своё дело сделали,можете оба сваливать.
Ну западникам и указали их место у параши напомнив что США и Англия досягаемы для террористических атак коли не добьют террористов в Сирии и в Ираке.
Теперь уже вопрос стоит глобальный,вся Палестинская территория и Украина обязаны быть освобождены от жидовского бандеровского исламисткого большевитского терроризма.
ostapbey 07 сентября 2018 | 16:33
timwlad90: ....????....Ну вообще то когда западные союзники страны НАТО звали Россию в Сирию вопрос не стоял снять господина Асада........"...
..????
А когда нечто подобное было?? И кто на ком стояло даже??
kara 07 сентября 2018 | 15:41
надо точку поставить и начать движение вперед
zanzibar 07 сентября 2018 | 15:49
заклятые друзья
armeec 07 сентября 2018 | 15:55
Ну значит проблема Идлиба будет решена
yralez 07 сентября 2018 | 15:58
Пригожинских псов станет меньше.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 16:07
yralez:
Вот смотрите. Нас в России 86%. Вас либералов всего 2%. Наша ненависть к вам зашкаливает.
Мы агрессивные, физически здоровые, коварные, хитрые. Вы худосочные, плюгавые, злобные и глупые.
Мы вас утилизируем без шуму и пыли. Кто вас защитит от озверевших от паленого боярышника ватников? Никто. Так что прекращайте свою русофобскую деятельность, перестаньте восхищаться американскими ценностями, и вас никто не тронет.
zojtch 07 сентября 2018 | 16:30
salhomir_murza:
Может тебе голову полечить? А то на почве либералов ты совсем уже подвинулся!))
ostapbey 07 сентября 2018 | 16:35
zojtch: утверждаешь что федерастов аж 86%???
Так они отвлечены от дел России на построение в очередь к телу.
Полизать и пососать.
А особо приближенным федерастам могут разрешить и подставить.
Уже как федералам.
Даже.
polikarpich 07 сентября 2018 | 16:35
salhomir_murza: Не свисти, физически здоровый! :-)))
Во-первых, ещё раз спрошу про 86%. Откуда цифирь? И кого это "нас"?
Во-вторых, со "здоровьем" ошибочка. У основной массы ватанов и портянок давно уже почки отказывают и печень отваливается от "бояры". Другая часть - пенсионеры. Ещё часть - диванные бойцы и стукачи, типа Патрика. Есть ещё силовики, но им важно, кто платит.
Я вот не худосочный и не плюгавый вроде, как бы не совсем глуп. Злобный - это правда. Могу и напополам порвать. Но это того, кого надо и если достанут.
rena1960 07 сентября 2018 | 16:02
Жертвы же будут среди мирного населения...,"человечный человек"наш...
rostov_men 07 сентября 2018 | 16:04
Обстрелы и нападения из Идлиба игнорировать нельзя. Правительство Сирии имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин на трехстороннем саммите в Тегеране по сирийскому урегулированию))))))
Обстрелы и нападения из Лугандонии игнорировать нельзя. Правительство Украины имеет право установить контроль над всей территорией страны, — заявил президент Путин
tks 07 сентября 2018 | 16:08
Путэн-война.
tunis 07 сентября 2018 | 16:17
Ребят, выдайте ему сухпай на три дня, смену портянок и отправьте его воевать до победы.
Надоел, маньяк какой-то
leonidkluev 07 сентября 2018 | 16:20
Ох получит путин по полной в Сирии, жаль наших военных, хотя знают за что им деньги платят. Один раз попробовали сутуться к американцам, получили по соплям, похоже не дошло, что Трамп это не либерал Обама.