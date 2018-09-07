Британия продолжит работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в инциденте в Солсбери, — заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу на брифинге по делу Скрипалей для представителей иностранного дипломатического корпуса в Москве. Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения, — сказал Бристоу. Его слова приводятся в Твиттере британского посольства. Посол также прокомментировал заявление российского МИДа о многочисленных нестыковках в данном расследовании. Мария Захарова спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. «Это фото с двух разных камер, установленных в разных коридорах при выходе в зону прилета», — сказал Бристоу.