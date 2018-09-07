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15:30, 07 сентября 2018

Британия продолжит работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в инциденте в Солсбери

Британия продолжит работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в инциденте в Солсбери, — заявил посол Великобритании в России Лори Бристоу на брифинге по делу Скрипалей для представителей иностранного дипломатического корпуса в Москве. Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения, — сказал Бристоу. Его слова приводятся в Твиттере британского посольства. Посол также прокомментировал заявление российского МИДа о многочисленных нестыковках в данном расследовании. Мария Захарова спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. «Это фото с двух разных камер, установленных в разных коридорах при выходе в зону прилета», — сказал Бристоу.

Комментарии

24

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johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 15:33

по сути дела это преследование - тестовое по отношению к аналогичному виновных в сбитии МН-17 ... посмотрим ЧТО из этого получится ...

alladinov 07 сентября 2018 | 15:40

Я не удивлюсь, что уже послезавтра, в единый день голосования, у нас появятся новые народные избранники Петров и Боширов, а разве можем мы, русские люди, выдать жидомелкобританцам тех, за кого единодушно проголосует весь народ, предоставив им, таким образом, полную неприкосновенность и возвышенный пенсион? Никогда! Невер! Жамэ! Роисся, вперде!

danko1 07 сентября 2018 | 15:54

alladinov: Если и появятся, то под другими именами.
Но пора Путина арестовывать и судить, пока этот мерзавец планету не уничтожил.
А всё к тому идет.

minerr 07 сентября 2018 | 16:00

danko1: Походу тебе пора переходить на более сильные успокоительные. А то так ты вскорости начнешь на людей на улице бросаться.

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:42

johnbmw: из этого получится демонстрация осенней коллекции одежды г-жи Захаровой на отечественном телевидении - в розовом коротеньком костюмчике и зеленых лабутенах она уже была вчера ... ждем продолжения показа

vezdehod 07 сентября 2018 | 15:47

Британия продолжит работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных в инциденте в Солсбери
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А Мария Зазарова и Дмитрий Песков, продолжат нести общую "Пургу" - Докажитеееееееее.

minerr 07 сентября 2018 | 15:53

vezdehod: А че, считаешь что доказывать не надо? Достаточно показать фотографии с аэропорта и видео из ювелирного магазина? что это доказывает? Только то что какие-то двое прилетели в Лондон и рассматривали монеты в витрине.

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:11

minerr: твои русские шпионы? Ты и разбирайся с ними на досуге.
Англичанам не до сук.!
Англичане будут гадить ВИНОВНЫМ в применении отравляющих веществ на территории Королевства.
....
Даже..

yralez 07 сентября 2018 | 15:33

Привязались.....это были просто два путешествующих пид....аса.
Ну и что, что они из ГРУ ?

idruker 07 сентября 2018 | 15:38

Живо себе представляю реакцию Захаровой на разъяснения: "Вы меня убедили. И как это я сама не догадалась, что камеры были разные и в разных корридорах? Ведь видно же было даже что наклон иной. Где были мои глаза?"

minerr 07 сентября 2018 | 15:49

idruker: Ну и, как ты сам знаешь, чекисты привыкли маршировать в ногу и поэтому на разных камерах, в разных коридорах появились секунда в секунду.
Интересно, а как посол обьяснил кого эти чекисты все-таки травили, если ручку двери они намазали в полдень, в то время как Скрипалей уже 3 часа как не было дома. Или этот страшный "новичок" действует и на расстоянии?

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:13

minerr: Пильщиков бюджета на высокие должности за мелочевку не садят.
Тут чувствуются волосатые лапы..
Кого надо лапы..Очень волосатые..
Даже..

kara 07 сентября 2018 | 15:39

так так так!
а если окажется что это действительно бизнесмены,приезжали по бизнесу, да еще и геи(одна маленькая кровать в номере),вот цирк начнется

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:45

kara: цирк начался уже давно, когда на испанском курорте наманые пацаны назначали себе главного следака ... потом привлекли туда по уголовному делу Скрипаля ...

neitral_n 07 сентября 2018 | 15:51

kara: Пусть выступят и сознаются в гомосекстве - старушка Европа тогда найдет, где приютить этих голубков...

lion64__2 07 сентября 2018 | 15:42

С чего взяли, что эти двое были из ГРУ? Они что, предъявили командировочное предписание с указанием цели поездки в мелкобританском посольстве, когда визу получали? А "предпринимателей с большой дороги" у нас полно, семейство гудковых одно из таких.
Нельзя исключить, что джентльмены наняли обычных бандитов в целях устроить провокацию, ликвидировать уже ненужного агента в целях экономии королевского бюджета, а свалить всё на Россию.

neitral_n 07 сентября 2018 | 15:54

lion64__2: И почему гадкая Мелкобритания не убила-таки К.Филби в бытность его житья в СССР? Даже собственность на родине у него сохранила.... ничего не умеющая мелкопакостая засранка - говоря несколькими словами...

lion64__2 07 сентября 2018 | 16:00

neitral_n: Возможно, не смогли.

neitral_n 07 сентября 2018 | 16:21

lion64__2: Просто посчитали излишним - пусть живёт...

poluputing 07 сентября 2018 | 15:57

lion64__2: впечатление, что вы сами себя убеждаете. Причём с трудом

lion64__2 07 сентября 2018 | 16:12

poluputing: В чём убеждать? Известно, что настоящее боевое ОВ в случае применения убило бы и Скрипалей, и всех зверушек, что были в доме. А там ничего такого не произошло. Сами джентльмены убили кота, сами лишили корма и воды морских свинок. Значит, сами свои следы заметали.
В целях экономии бюджета вполне могли попытаться ликвидировать ненужного им шпиона. Наняли обычных бандитов, да что-то не так получилось. Если солнцеликий суть мерзость, то это не значит, что он одинок. У самих джентльменов такого добра хватает. Как известно, в 90-х, когда ходорковские, невзлины и прочие пичугины захватывали в центральной части Москвы недвижимость под свои офисы, выгоняли из квартир жителей, то несколько человек вовсе пропали без следа. Сегодня кто-то из этих гнид сидит за решёткой и под одобрительное карканье либерастов требует помилования, кто-то в Лондоне, кто-то в Израиле.
Что, джентльмены лучше? Мало преступлений совершили?

neitral_n 07 сентября 2018 | 15:48

Манька -дилигация , как всегда сверкнула , хочется сказать "звездой" , но получилось "интеллектом"! )

ostapbey 07 сентября 2018 | 16:15

neitral_n: она битый час оправдывалась что она так стралась, так оделась..?А ее в грош не ставят. Вернее во пенни.
И внимания не обращают уже и на наряды, с лабутенами..
Даже..

neitral_n 07 сентября 2018 | 16:25

ostapbey: Не у все лабутены в приоритетах, оказывается! Некоторые и про детали убийства в это время рассказывают... )

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