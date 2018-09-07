Прокуратура Башкирии начала проверку из-за запрета посещать торговый центр мужчине с ДЦП

На произвол администрации центра пожаловалась мать инвалида.

В городе Ишимбай 31-летнему мужчине с ДЦП Данису Бердину запретили появляться в местном торговом центре. Такое решение принял администратор здания после жалоб продавцов, которые испугались инвалида. Мать мужчины Римма Бердина рассказала «Башкирскому спутниковому телевидению», что ее сын просто любил выбирать диски в ТЦ, но однажды их попросили выйти на улицу, и с тех пор ему запрещен вход. Просьбу выдать какую-либо официальную бумагу с отказом сотрудники торгового центра проигнорировали. При этом в разговорах с журналистами продавцы подтвердили, что им известно о таком запрете.

После того, как о ситуации рассказали СМИ, башкирская прокуратура начала проверку. На сайте ведомства говорится о намерении оценить, насколько правомерны были действия персонала ТЦ и соблюдались ли права мужчины. Администрация торгового центра комментариев пока не давала.

Скандалы из-за запретов посещения ресторанов и различных торговых точек людям с ДЦП возникают в России довольно часто. Один из самых громких инцидентов произошел с сестрой модели Натальи Водяновой. В итоге дело было закрыто в связи с примирением сторон.