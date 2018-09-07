Глава РУСАДА предлагает создать комиссию для представления РФ на переговорах по восстановлению организации в правах

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предлагает создать комиссию, которая бы представляла Россию на переговорах по восстановлению организации в правах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мое предложение – нужно собрать авторитетную комиссию, которая бы представляла РФ на переговорах. Туда должны входить авторитетные, уважаемые иностранные эксперты, специалисты, может быть, даже политики, которым доверяют», — сказал Ю.Ганус.

С его точки зрения, «иностранные специалисты могут помочь сократить разрыв в доверии между сторонами». «Естественно, там должны быть и представители России, которые не скомпрометируют эту комиссию», — добавил Ю.Ганус.

По его словам, комиссия должна разложить доклад Макларена на части и рассматривать конкретные моменты с упоминанием РУСАДА. «Нужно идти по этим пунктам, прорабатывая каждое обвинение, которое нам предъявлено. Если по какому-то вопросу мы не сходимся в понимании, надо защищать позицию в суде», — уточнил Ю.Ганус.

Он считает, что без образования такой комиссии и организации диалога процесс с мертвой точки не сдвинется. «Ситуация, которая существует в связи с невосстановлением РУСАДА, оказывает влияние на все остальные федерации. В данном случае Союз биатлонистов России ограничен в правах, прежде всего, ввиду этого», — отметил Ю.Ганус.

WADA лишило РУСАДА лицензии в конце 2015 за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил.