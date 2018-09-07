Глава РУСАДА предлагает создать комиссию для представления РФ на переговорах по восстановлению организации в правах
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предлагает создать комиссию, которая бы представляла Россию на переговорах по восстановлению организации в правах. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Мое предложение – нужно собрать авторитетную комиссию, которая бы представляла РФ на переговорах. Туда должны входить авторитетные, уважаемые иностранные эксперты, специалисты, может быть, даже политики, которым доверяют», — сказал Ю.Ганус.
С его точки зрения, «иностранные специалисты могут помочь сократить разрыв в доверии между сторонами». «Естественно, там должны быть и представители России, которые не скомпрометируют эту комиссию», — добавил Ю.Ганус.
По его словам, комиссия должна разложить доклад Макларена на части и рассматривать конкретные моменты с упоминанием РУСАДА. «Нужно идти по этим пунктам, прорабатывая каждое обвинение, которое нам предъявлено. Если по какому-то вопросу мы не сходимся в понимании, надо защищать позицию в суде», — уточнил Ю.Ганус.
Он считает, что без образования такой комиссии и организации диалога процесс с мертвой точки не сдвинется. «Ситуация, которая существует в связи с невосстановлением РУСАДА, оказывает влияние на все остальные федерации. В данном случае Союз биатлонистов России ограничен в правах, прежде всего, ввиду этого», — отметил Ю.Ганус.
WADA лишило РУСАДА лицензии в конце 2015 за якобы имевшие место нарушения антидопинговых правил.
Комментарии3
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tv_victim 07 сентября 2018 | 15:15
Больше РУСАДА! Еще больше! Еще! Еще!....
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 15:40
Для ЭТОГО надо признать организацию допинга в России на государственном уровне! Но Вождь на это никогда не пойдёт, его рейтинг рухнет в ниже половой доски..
delovoy_podolsk 07 сентября 2018 | 15:43
К характерному названию РусАда. Хочу обратить внимание и на фамилию его руководителя ЮГ-анус. Какие красочные, живописные совпадения! Картина маслом!