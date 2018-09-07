РФ предупредила США, что совместно с армией Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся войска США
Россия дважды за неделю предупредила США о том, что совместно с армией Башара Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Речь идет о районе в провинции Хомс, где находится военная база Эт-Танф. В Москве считают, что на этой территории находятся террористы, — сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники. Американцы опасаются, что бомбардировка может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.
Комментарии47
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kottigr1 07 сентября 2018 | 15:14
Неужели даже зажаренного пиндосами батальона Вагнера не хватило что бы поумнеть ?
alladinov 07 сентября 2018 | 15:17
Русский народ сложившуюся ситуацию называет исключительно метко: лезет срака на драку. И приходится снова констатировать, что нет ничего точнее русских пословиц.
danko1 07 сентября 2018 | 15:20
alladinov: Уже 3 раза Путин врал о полном выводе войск из Сирии .
Сколько же можно терпеть его наглое враньё?
Этот ублюдок без совести и чести планету до крупномасштабной войны доведет и до полного уничтожения.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:21
alladinov: ой а чо так рубель в долларе зашевелился и размножается, уже скоро 70р в 1$
pro_hanov 07 сентября 2018 | 15:24
tvitov66: Надо же чем-то отвлечь народ от роста цен, налогов и пенсионного возраста. Война - хороший способ.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:27
pro_hanov: ну да, чем больше народу положишь на войне, тем меньше потом проблем ... особенно с пенсиями
tunis 07 сентября 2018 | 16:37
alladinov: так русский народ и лезет воевать!! Не Вовка же лично НПЗ в Дейр-эз-зоре тырил, русские мужики, добровольные каратели, за долю малую.
Все русское поголовье сегодня это такой коллективный Путин.
Если бы вы все ваше всё не поддерживали, он бы уже давно потерялся, лет двадцать бы уже как исчез во мгле времени.
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 15:20
kottigr1:
"путин-это-россия" продолжает "пугать" США, находясь в виртуальном пространстве плохо нарисованных схематичных мультиков, как ракеты с непредсказуемой траекторией полёта вдребезги-напополам разносят сначала Флориду, а затем и все США сразу после того, как войска США раздолбают очередное "победоносное" наступление ЧВК Уткинда + "ихтамнетов" ВС РФ
put__out 07 сентября 2018 | 15:31
kottigr1: А Вы видели, каких тупых киллеров посылает ГРУ?..
-То-то...
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:16
Вова точно миротворец, правда только портяночный. И все, кто за деньги его поддерживают , если у них осталось хоть капля ума , могут понять, что и им он готовит смерть, а в такой войне и погоста то не будет.
boseal 07 сентября 2018 | 15:17
Интересно, а что вообще делает американская военная база на территории Сирии? Неужели по приглашению правительства Сирии она там появилась? Американцам надо скорее подчищать за собой, а то есть подозрение, что посетив эту базу можно узнать много интересного).
kottigr1 07 сентября 2018 | 15:20
boseal: Кто кроме РФ и Ирана признает легитимность Асада ?.. Президентом страны себя может каждый дурак объявить..
danko1 07 сентября 2018 | 15:24
kottigr1: И даже много раз, уничтожив предварительно реальные выборы и гласность.
boseal 07 сентября 2018 | 15:43
kottigr1: Хм, что значит объявить:
Избирательные участки открылись 3 июня 2014 года в 7 часов утра. Количество зарегистрированных избирателей составило 15,8 млн человек (население страны на 2012 год — 22,4 млн человек). В Дамаске и Алеппо были созданы 5235 участков для голосования, по всей стране их количество достигло. Голосование состоялось в 13 из 14 провинций страны — провинция Ракка контролируется боевиками (в других захваченных ими районах гражданское население фактически отсутствует). В одном Дамаске проживает не менее 8 миллионов беженцев, имеющих право проголосовать по удостоверениям личности на любом из избирательных участков страны. Для участия в голосовании нужно было окунуть указательный палец правой руки в специальную нестирающуюся жидкость, для ограждения от повторного голосования. В международном аэропорту Дамаска один за другим садились чартерные рейсы из разных стран с гражданами Сирии, так как несколько сирийских миллионеров оплатили им билеты, чтобы они смогли отдать свои голоса на выборах.
За ходом голосования наблюдали парламентарии из 30 стран. 2 июня в Дамаск прибыли делегации депутатов, участвовавших международной конференции в поддержку Сирии в Тегеране, высказавшихся за политическое урегулирование конфликта, назвав решение о проведении президентских выборов «суверенным правом сирийцев».
4 июня спикер Народного совета Сирии Мохаммад аль-Лахам в телеобращении по итогам подсчета 100 % бюллетеней заявил, что «Башар Асад становится президентом Сирии, набирая абсолютное большинство голосов на выборах», а именно 88,7 % (10,2 млн человек), в то время как Хассан ан-Нури — 4,3 % (500 тыс. 279 избирателей), Махер Хаджар —3,2 % (372 тыс. 301 избиратель). Пресс-секретарь Верховного конституционного суда сообщил, что явка составила 73,42 процента (11,6 миллиона человек из более 15 миллионов граждан, имеющих право голоса).
boseal 07 сентября 2018 | 15:45
kottigr1: То, что США и их "партнеры" сии выборы не признали ни на что не влияет. Кроме того, мнение стран, которые поддерживают разжигание гражданской войны в Сирии, вообще можно не учитывать.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:23
boseal: вагнеровцев утилизирует - они запрещены в УК РФ ... 300 тушек уже оприходовано - еще ждут
boseal 07 сентября 2018 | 15:47
tvitov66: Так все таки триста? А то Ваша братия постоянно путается в количестве. Бывало в "либеральном экстазе" и про миллион кричали).
yan18 07 сентября 2018 | 15:26
boseal: У меня встречный вопрос-а что делает на территории Сирии, военный преступник и лидер алавитского шиитского меньшинства, нигде не легимный Башар Асад со своими бандами,террористами хизбаллы и исламистами из террорестического ксир ирана и с вкс люфтваффе, бомбящим по просьбе военного преступника Асада, -территорию Сирию и ее мирных граждан?
boseal 07 сентября 2018 | 15:53
yan18: Соседу по палате сей вопрос задайте, ибо у меня на идиотские вопросы отвечать нет ни времени ни желания. И по меньше эпитетов, уважаемый, а то люди подумают, что вопрос то Вас мало интересует - Вам скорее высказаться надо было).
P.S. вкс люфтваффе/// Лихо Вы ВВС Германии к российским ВКС определили).
oleg_andreevich 07 сентября 2018 | 15:29
boseal: к американцев примерно 750-800 баз по все у миру. Есть подозрение, что у вас пупок развяжется, если вы решите их посетить.
boseal 07 сентября 2018 | 15:50
oleg_andreevich: А зачем мне все 800, хватит и одной.
Дико извиняюсь, что обидел Вас, непочтительно отзываясь о Ваших кумирах.
prade 07 сентября 2018 | 16:04
boseal: То, что Асад президент, не дает ему убивать свой народ.
agamasat 07 сентября 2018 | 15:17
Кремлевская банда все больше втягивает население россии в кровопролитную бойню. А ведь если их не остановить, жертв на россии может оказаться больше, нежели в том случае, если остановить. Вот только некому.(
lion64__2 07 сентября 2018 | 15:17
Ежели пиндосы без разрешения правительства Сирии вторглись на её территорию, поддерживают там своих холуёв, то это акт агрессии.
punyoshohlai 07 сентября 2018 | 15:23
lion64__2:
Меняем Сирия на Украина, а пиндосов... ну, ты понял. Про холуев ты верно заметил
timber_head 07 сентября 2018 | 15:23
lion64__2: А ежели "зеленые человечки" без разрешения правительства Украины вторглись на её территорию?
antirussianempire 07 сентября 2018 | 15:26
lion64__2: как в Крыму акт агрессии со стороны рашки?
lion64__2 07 сентября 2018 | 15:51
antirussianempire: punyoshohlai: timber_head:
Крым был частью Российской Империи, по недоразумению оказался в составе УССР, а потом дупы-404. Сейчас вернулся в Россию. Это восстановление исторической справедливости. Сирия находится за много тысяч км от северо-американских соединенных штатов, к пиндосам не имеет никакого отношения.
Уголовники, захватившие власть на территории дупы-404 с центром у Кыиве, никакое не правительство, а просто банда, коих много было в годы Гражданской войны. Все эти батьки ангелы, махно и Ко заслуживают тюрьмы на многие годы.
timber_head 07 сентября 2018 | 16:07
lion64__2:
"Крым был частью Российской Империи, по недоразумению оказался в составе УССР"
И Финляндия была частью Российской Империи, и Польша. И перестали ими быть по решению правительства Советской России. И Крым ни по какому не по "недоразумению" оказался в составе Украины, а четком соответствии с Конституцией СССР и РСФСР с соблюдением всех процедур Верховными Советами РСФСР и УССР было принято решение, утвержденное Верховным Советом СССР. А после этого данный факт был закреплен в законно принятых конституциях СССР 1977 года и РСФСР и УССР 1978 года. Тебя забыли спросить? Так не требовалось. В твоем любимом совке мнение граждан никого не интересовало. В точном соответствии с законами СССР и РСФСР.
"Уголовники, захватившие власть на территории дупы-404 с центром у Кыиве, никакое не правительство"
На момент российской агрессии на Украине власть в стране принадлежала законно выбранному парламенту и в отсутствии сбежавшего президента (он только за это вышку заслужил "по законам военного времени" - бросил пост) его обязанности, опять же, в соответствии с конституцией и законами Украины, исполнял премьер-министр.
glotov 07 сентября 2018 | 16:24
timber_head: А о Косово что напишите? По сербской конституции его отчленили, или вопреки оной?
oleg_andreevich 07 сентября 2018 | 15:32
lion64__2: если армия Сирии воюет против правительства Сирии, то это как - агрессия или нет?
yan18 07 сентября 2018 | 15:32
lion64__2: А кто назначил пр-во Сирии? Сынуля Хафеза Асада,( совершившего в Сирии военный переворот алавитской хунты меньшинства) и получивший Сирию по наследству от нели6итимного папаши , перед тем как тот сдох-в подарок, в 2000г? На территорию Сирии , государства сунитского большинства-вторглись шиитские террориисты Хизбаллы из Ливана и шиитские бандиты-исламисты из КСИР Ирана , и по клику военного преступника и убийцы народа Сирии-ВКС путена...Уничтожающие сирийский народ , ковровыми бомбардировками так же как и Грозный и Чечню и 24 года и 19 лет назад-уже при путене..
agamasat 07 сентября 2018 | 15:48
lion64__2: власть в Сирии стала не легитимной ровно тогда, когда Асад бросил войска на разгон мирной демонстрации с требованием демократических выборов. Или вы думает, что в современном открытом мире, где все могут пользоваться продуктами мирового рынка и использовать современные технологии, право на существование людоедских режимов чем-то обеспечено?! Интересно, чем?
dedmoroz 07 сентября 2018 | 15:18
Выведенные военные будут атаковать уничтоженных террористов ?
prade 07 сентября 2018 | 15:19
Путин готов втянуть Россию в войну с США, затем и со всеми странами НАТО ради Асада?
neon001 07 сентября 2018 | 15:27
prade: раз про войну заговорили, значит голод и нищета идут.
antirussianempire 07 сентября 2018 | 15:30
prade: ради себя
tag188 07 сентября 2018 | 15:21
Атакуйте, атакуйте. Еще и года не прошло, как американцы утилизировали пару сотен ихтамнетов, но они могут повторить, им не сложно.
aleksei123m 07 сентября 2018 | 15:23
Надеюсь американцы достойно ответят на атаку!
Агрессор давно пора остановить!
alena01 07 сентября 2018 | 15:26
Удержаться у власти Вове можно только начав войну с США...
Портянки призывного возраста, готовьте плоские зады к фаршировке металлом...
oleg_andreevich 07 сентября 2018 | 15:27
- Шахерезада Иванна?
- Я готова.
riots 07 сентября 2018 | 15:29
Хотят ли русские войны ? (С)
vserg 07 сентября 2018 | 15:32
riots: Спросите вы у Сатаны.
allexsib 07 сентября 2018 | 15:31
Оне,по-моему,уже раз "атаковали".Мало?Все неймется? -Аааа,оне это для "унутреннего потребления",типа-смотри страна,чего мы тут,на дальних рубежах! Потому-как ответка,случай-чего,последует незамедлительно.
Прилетят ударные силы коалиции и просто разнесут этих атакующих в хлам.Потом скажут,что русских партнеров предупредили об атаке,но будет поздно.Трамп-не Обамыч,бояться ему нечего.Наоборот,вставив пистон нашему гопнику,он вполне вероятно,наберет очки.Американцы не менее честолюбивы и выеб....моя,чем наша вата.И у них с экономикой все в полном порядке.Так что....атакуйте "шойгунцы" и "пригожинцы",люлей отхватите-мама не горюй...
motooppic 07 сентября 2018 | 15:32
Давно пора! Надо прекратить трепаться и начать уничтожать террористов с пиндосней по всему миру!
ramen 07 сентября 2018 | 15:33
Будет новый Дейр эз ЗОр, но с упавшими самолётами, с горящими танками... У америакнцев арта хорошая со времё Второй мировой. Да и авиация тоже. Один "Спуки" чего стоит. Вагнеровцы его на себе попробовали...
gregor 07 сентября 2018 | 15:36
РФ предупредила США, что совместно с армией Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся войска США
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Россия с песнями " Хотят ли русские войны" готовы бомбить всё что шевелится .
Не сидится дома ,ну ни как . Всё надо залезть к соседям и нагадить .
Поэтому и нет в России ни дорог ,ни друзей .
Террористы хамас и террористы хезболла друзья и колдобины вместо дорог Вот и весь менталитет .