РФ предупредила США, что совместно с армией Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся войска США

Россия дважды за неделю предупредила США о том, что совместно с армией Башара Асада готова атаковать территорию Сирии, на которой находятся американские войска. Речь идет о районе в провинции Хомс, где находится военная база Эт-Танф. В Москве считают, что на этой территории находятся террористы, — сообщает CNN со ссылкой на американские военные источники. Американцы опасаются, что бомбардировка может привести к противостоянию, в которое будут втянуты американские военные.