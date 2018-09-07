Иран сохранит присутствие в Сирии на базе договоренностей с властями в Дамаске, — заявил иранский президент Хасан Роухани. По его словам, присутствие США в Сирии незаконно, это агрессия. Роухани подчеркнул, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции подготовлена почва для национального диалога в Сирии.

Лидеры России, Ирана и Турции сегодня проводят переговоры в Тегеране.