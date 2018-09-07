Иран сохранит присутствие в Сирии на базе договоренностей с властями в Дамаске
Иран сохранит присутствие в Сирии на базе договоренностей с властями в Дамаске, — заявил иранский президент Хасан Роухани. По его словам, присутствие США в Сирии незаконно, это агрессия. Роухани подчеркнул, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции подготовлена почва для национального диалога в Сирии.
Лидеры России, Ирана и Турции сегодня проводят переговоры в Тегеране.
Комментарии6
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opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 15:13
Иран и РФ конченные изгои, а Турция тоже на пороге изгойства?
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 15:16
opiatnovyi63:
" благодаря усилиям России, Ирана и Турции подготовлена почва для национального диалога в Сирии. "
то есть, всех несогласных "зачистить" и можно начинать "диалог" с Россией-Ираном-Турцией, как распилить Сирию на зоны влияния, оставив Башарика Асадика марионеткой - ну хоть жив будет в Иране или в России проживая
kottigr1 07 сентября 2018 | 15:28
opiatnovyi63: Иран и РФ конченные изгои, а Турция тоже на пороге изгойства?
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У Турции там свои интересы.. Эрдоган позаигрывает немного с Путиным, тот надавит на Асада, Асад отпишет интересующие сирийские земли Турции.. И всё.. Конец любви, завяли помидоры..
tag188 07 сентября 2018 | 15:13
Ну и прекрасно -- Израилю будет на ком отрабатывать свои авиационные и ракетные удары.
tv_victim 07 сентября 2018 | 15:17
Совсем йопнулись.... Наши, небось, опять поддержат? Интересно, если начнется большая война, начальнички сдрыснут в стан врага, что будут блеять по ящику? И кто?
neon001 07 сентября 2018 | 15:32
tv_victim: если в иран поехал, значит хочет их тоже втянуть в конфликт с сша.