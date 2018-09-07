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Эксклюзив Эха 15:01, 07 сентября 2018

Касьянов разочарован решением Верховного суда по поводу снятия списка «ПАРНАСа» с выборов в Ярославскую облдуму

Лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов разочарован решением Верховного суда РФ, который подтвердил решение Ярославского областного суда по поводу снятия списка «ПАРНАСа» с участия в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом М.Касьянов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы разочарованы тем, что Верховный суд не отменил решение Ярославского областного суда. Мы считаем, что это было неправосудное решение, основанное не на фактах, а на фабрикации совокупности неких обстоятельств, которые были сделаны Ярославской областной администрацией», — заявил он.

М.Касьянов назвал это «полной зачисткой политического поля в Ярославской области, где оппозицию не пустили на выборы вообще». Кроме того, с этим решением партия утратила так называемую парламентскую льготу — право выдвинуть кандидатов в Госдуму без сбора подписей избирателей.

Комментарии

8

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racerx 07 сентября 2018 | 15:09

"Разочарован. Негодую. Высылаю вам всем луч п0н0са."
Все это, конечно, хорошо. Но... Может быть стоит уже как-то по-серьезному ответить всем этим чидорасам, узурпировавшим власть? Или ссыкотно?

oleg_andreevich 07 сентября 2018 | 15:21

racerx: он политик, а не полевой командир. Это я на случай если вы не в курсе.

racerx 07 сентября 2018 | 15:25

oleg_andreevich: Я в курсе, Олег. К сожалению, в России невозможно что-то изменить электоральным путем. Поэтому, по моему мнению, Михаил Касьянов просто впустую тратит свое (и мое) время.

zapadnay 07 сентября 2018 | 15:22

Разочарован... странно. Неужели думал, оставят?

idruker 07 сентября 2018 | 15:26

Еще один клапан забили в паровом котле.

luckig 07 сентября 2018 | 15:29

А Касьянов не разочарован тем, что днем небо голубое,а ночью черное, Земля вращается вокруг Солнца, да к тому же еще имеет форму близкую к шару?

mickey 07 сентября 2018 | 15:57

А до этого был очарован :)))

(комментарий скрыт)

delovoy_podolsk 07 сентября 2018 | 16:28

Сделать что-то с Россией Касьянов и подобные ему могут, но не хотят.
Я лет пять езжу с проектом по "людям" с идеей начать развивать сеть независимых СМИ. Именно развивать, а не купить и владеть. Развивать последовательно, в рабочем порядке... Вот Венедиктов вложился в "Дилетант", но в здоровом обществе, он бы не тратил так много своих денег, а мгновенно бы нашёл софинансирование. Но общество у нас инертно, бесхребетно. Мышление не далее полугода вперёд. Всего боятся. Вот и нет частных СМИ, могущих на своих страницах раздраконить этих в Ярославле и в течение месяца рассказывать всё об этом деле. Рассказывать буквально всё, - и о судьях, и о каждом фигуранте в деле. Появился какой-нибудь очередной работник или следствия, или ЦИКа. И о нём история: что за человечек, да какой диплом, да где получил, да как стал работником в госаппарате. И так в каждом регионе, в каждом городе. Въедливо и критично. Нечесть она света боится.
Проект развития СМИ на самом деле не больших денег требует, он саморазвивающийся, но всё же требует. Но в России даже их не найдёшь!
Под любую хрень можно найти, но под это - хер на постном масле. И ведь политические поводы возникают не часто, так что большинство газет не будет иметь оппозиционный характер - это будут центристские газеты. Но в России культуры и понимания сути СМИ нет, даже у умных людей.
С чего начал Ходор?
На свои миллиарды он мог содержать спокойно 20 редакций различных газет и журналов по всей России и даже бы не заметил убытков. 10 лет проработав, эта сеть так бы вплелась в информационную структуру, что наступи час "Ч" она очень бы была существенной силой. Но... остался Ходор почти один, когда наступил этот час "Ч". А при наличии сети, возможно и час "Ч" никогда бы не наступил.
И не надо гнаться за обязательным владением этими газетами. Достаточно, чтобы они были бы независимы от власти. Главное вырастить эту сеть. Чтобы приучить к её существованию и такой форме СМИ в России граждан. Но, увы, ума и дальновидности не хватает...

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