Касьянов разочарован решением Верховного суда по поводу снятия списка «ПАРНАСа» с выборов в Ярославскую облдуму

Лидер «Партии народной свободы» Михаил Касьянов разочарован решением Верховного суда РФ, который подтвердил решение Ярославского областного суда по поводу снятия списка «ПАРНАСа» с участия в выборах в Ярославскую областную думу. Об этом М.Касьянов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы разочарованы тем, что Верховный суд не отменил решение Ярославского областного суда. Мы считаем, что это было неправосудное решение, основанное не на фактах, а на фабрикации совокупности неких обстоятельств, которые были сделаны Ярославской областной администрацией», — заявил он.

М.Касьянов назвал это «полной зачисткой политического поля в Ярославской области, где оппозицию не пустили на выборы вообще». Кроме того, с этим решением партия утратила так называемую парламентскую льготу — право выдвинуть кандидатов в Госдуму без сбора подписей избирателей.