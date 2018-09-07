В Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах
В Пскове завели уголовное дело за распространение агитационных листовок с призывами ставить «кресты» во всех графах на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования, 9 сентября.Об этом сообщает Meduza. Прокуратура признала это решение законным, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Максимальное наказание по ней — исправительные работы сроком на один год.
По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов». В сообщении сказано, что заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которое возглавляет Лев Шлосберг.
По словам самого Шлосберга, партия напечатала 140 тысяч листовок «Недействительным выборам — недействительный бюллетень». «Мы призвали избирателей непременно прийти на выборы и наградить каждую персону в бюллетене именным крестом», — написал политик на своей странице в фейсбуке. 5 сентября в связи с этим в офис партии приходила полиция.
Комментарии33
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 07 сентября 2018 | 15:07
Портят бюллетени фамилии жуликов и воров.
А этот призыв просто заменяет незаконно ликвидированную графу "против всех".
Хотя лучше, на мой взгляд, вообще не принимать участие в мерзком спектакле с заранее известным финалом, который
nanarovsky 07 сентября 2018 | 15:11
danko1: Борись там даунко....ещё чуть чуть...и кгававыйгежимрухнет...
danko1 07 сентября 2018 | 15:15
nanarovsky: По существу портянке сказать нечего?
Режим, конечно, рухнет. Такого беззакония и наглого воровства никакой режим не выдержит.
Но последствия от правления в виде деградации населения, о чем свидетельствуют и полные дебилы-портянки, останутся.
А это самое большое преступление власти, превратившей людей в нелюдей или просто отвыкнувших думать.
lion64__2 07 сентября 2018 | 15:22
danko1: Несомненно, режим изменников, воров и гомиков рухнет. И вместе с едроснёй, свиньями крупных размеров, в места лишения свободы поедут обладатели пятачков поменьше, в виде либерастов. Уже многие понимают, что едросы и либерасты это по сути одно и то же, две головы одной змеи-мутанта.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:35
lion64__2: / едросы и либерасты это по сути ...
Я вам даже более точно назову и перечислю все парламентские партии в госдуме:
«Единая Россия» - 343
Коммунистическая партия Российской Федерации - 42
Либерально-демократическая партия России (ваши любимые либерасты) - 39
«Справедливая Россия» - 23
«Родина» - 1
«Гражданская платформа» - 1
nanarovsky 07 сентября 2018 | 15:27
danko1: По существу портянке сказать нечего?
======================
"Портят бюллетени фамилии жуликов и воров." - да, вы конечно по существу тут спамите. Прям наповал аргументами мочите. Палата №6.
tvitov66 07 сентября 2018 | 15:38
danko1: / ... Режим, конечно, рухнет ...
А вот и ошибаетесь - он доворует остатки и улетит к своим деткам, внучкам, жучкам и бабкам ... Останется только Вова и еще несколько кожугктычей ...
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 15:13
danko1: " на мой взгляд, вообще не принимать участие в мерзком спектакле с заранее известным финалом "
а вот это - зря - поскольку незаполненные бюллетени непришедших будут заполнены участковыми "комиссиями", которые проставят галочки тем "правельным пасанам", которых выбрал "путин-это-россия"
olgavik 07 сентября 2018 | 15:28
Недействительные выборы - недействительные бюллетени.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:13
danko1:
Что и нужно власти. Идите портите бюллетени, повышайте явку.
agamasat 07 сентября 2018 | 16:02
salhomir_murza: ага, власти нужно как можно больше испорченных бюллетеней, чтобы они подавились этой формой неприятия населения к ней?) А если хорошенечко подумать?
tom_tom 07 сентября 2018 | 15:13
США призвали Россию выдать Великобритании подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери.
Россия 8 лет не выдает обломки самолета президента Польши, а вы хотите, чтобы она выдала двух ГРУшников. Да их лучше закопают или сожгут, чтобы не рассказали, кто им отдал приказ.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:20
tom_tom:
Страна, на чьей территории произошла авиакатастрофа, имеет право не выдавать по международным законам обломки самолета. Выдача может произойти, только по желанию этой страны.
alladinov 07 сентября 2018 | 15:10
«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав).»
Я гребу, дорогая редакция! В таком случае, и призыв идти на голование ТОЧНО ТАК ЖЕ можно считать воспрепятствованием, поскольку это нарушает ПРАВО гражданина ходить или не ходить на мероприятие, которое почему-то потешно называется выборами. Не пора ли т. Оленеводу присесть на нары - для начала на годик, а дальше будем посмотреть?
dekadik 07 сентября 2018 | 15:15
alladinov: листовки видно заговоренные ...они зомбируют электорат...парализуют его
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:23
dekadik:
Листовки идут от Яблока, поэтому акция может иметь противоположный эффект.
Не исключено, что распространение листовок, это провокация власти, с целью повышения явки.
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:16
alladinov:
Испорченный бюллетень это голос в пользу власти. Шлоссберг видимо серьезно сотрудничает с властями.
alladinov 07 сентября 2018 | 15:20
salhomir_murza: «Испорченный бюллетень это голос в пользу власти.»
Как говорят злые языки, какая нах разница. Даже если ты, вонючая портянка, не сзвиздел бы, как обычно, Шлоссберг имеет право и на это, и не твое собачье дело, уродец селихерский, воспрепятствовать его праву. Как ты, портяныч, думаешь, ты всосал мой деликатный намек? А снова взять с проглотом за щеку не желаешь?
salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:26
alladinov:
Ты, либеральный трамвайный хам. Но, такие как ты, очень нужны, нашей преступной власти. Мы будем использовать вас, либеральных ублюдков, как пугало, чтобы Путин набирал на выборах более 100%.
alladinov 07 сентября 2018 | 15:35
salhomir_murza:
Жиденький и вонючий, как ты сам, слив я тебе засчитал. Можешь теперь обтекать.
zhrv 07 сентября 2018 | 15:11
Иными словами, просто интересно, если я на выборах мэра поставлю крестики на всех кандидатах (а они мне все одинаково горячо любы), получу исправительные работы на год, за свою "полигамность"?
morshoff 07 сентября 2018 | 15:13
" Исправительных работ " . Иуд-демошайтанов только могила исправит .
kara 07 сентября 2018 | 15:15
начинается новое движение "спасемшлосберга"?
а куда деньги слать?
aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:20
Шлосберг прав. Выборов в путляндии нет. А принимать участие в имитации, так хоть показать своё отношение к этим фокусам.
x_signal 07 сентября 2018 | 15:21
За уши притянуто - где тут воспрепятствование?
alena01 07 сентября 2018 | 15:23
Давно пора уже свести выборы к процессу получения заполненного бюллетеня и опускания его в урну по присмотром комиссии...
А попытка посмотреть содержание бюллетеня - вот тут уже уголовное дело...
dwon 07 сентября 2018 | 15:27
Уголовное? Совсем охренели пудели.
ddolly 07 сентября 2018 | 15:31
конечно портить
ну уже полный путинский совок
останется только как при совке сажать за надписи на бюллетенях
plank1957 07 сентября 2018 | 15:31
Я тоже испорчу бюллетень!
parasuk_ 07 сентября 2018 | 15:35
Дело хорошее, шлосберга на нары, явлинского к стенке :)
josephine 07 сентября 2018 | 15:44
В таком случае призывы голосовать за Собянина - та же статья.
josephine 07 сентября 2018 | 15:55
И пришить еще статью за порчу госимущества! 3.14издец...
olenenok_zed 07 сентября 2018 | 16:07
Как это. в стране Оленьей
"По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов»" (с)
применимо к этому?
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав)" (с)
.
ведь воспрепятствовать, это значит помешать кому то проголосовать.
если я, Олененок ZeD, отберу у какого Лося бюллетень и его испорчу...
а если я, Олененок ZeD, испорчу свой бюллетень - это добровольное деяние.
.
хотяяяя может следствие удастся доказать, что я, когда портил свой бюллетень, находился под влиянием злоумышленников. и не отдавал отчета своим действиям.
тогда им честь и хАлВа о.О