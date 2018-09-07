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15:00, 07 сентября 2018

В Пскове возбудили уголовное дело из-за листовок с призывом портить бюллетени на выборах

В Пскове завели уголовное дело за распространение агитационных листовок с призывами ставить «кресты» во всех графах на выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования, 9 сентября.Об этом сообщает Meduza. Прокуратура признала это решение законным, говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Максимальное наказание по ней — исправительные работы сроком на один год.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов». В сообщении сказано, что заказчиком агитационных материалов было региональное отделение партии «Яблоко», которое возглавляет Лев Шлосберг.

По словам самого Шлосберга, партия напечатала 140 тысяч листовок «Недействительным выборам — недействительный бюллетень». «Мы призвали избирателей непременно прийти на выборы и наградить каждую персону в бюллетене именным крестом», — написал политик на своей странице в фейсбуке. 5 сентября в связи с этим в офис партии приходила полиция.

Комментарии

33

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danko1 07 сентября 2018 | 15:07

Портят бюллетени фамилии жуликов и воров.
А этот призыв просто заменяет незаконно ликвидированную графу "против всех".
Хотя лучше, на мой взгляд, вообще не принимать участие в мерзком спектакле с заранее известным финалом, который

nanarovsky 07 сентября 2018 | 15:11

danko1: Борись там даунко....ещё чуть чуть...и кгававыйгежимрухнет...

danko1 07 сентября 2018 | 15:15

nanarovsky: По существу портянке сказать нечего?
Режим, конечно, рухнет. Такого беззакония и наглого воровства никакой режим не выдержит.
Но последствия от правления в виде деградации населения, о чем свидетельствуют и полные дебилы-портянки, останутся.
А это самое большое преступление власти, превратившей людей в нелюдей или просто отвыкнувших думать.

lion64__2 07 сентября 2018 | 15:22

danko1: Несомненно, режим изменников, воров и гомиков рухнет. И вместе с едроснёй, свиньями крупных размеров, в места лишения свободы поедут обладатели пятачков поменьше, в виде либерастов. Уже многие понимают, что едросы и либерасты это по сути одно и то же, две головы одной змеи-мутанта.

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:35

lion64__2: / едросы и либерасты это по сути ...
Я вам даже более точно назову и перечислю все парламентские партии в госдуме:
«Единая Россия» - 343
Коммунистическая партия Российской Федерации - 42
Либерально-демократическая партия России (ваши любимые либерасты) - 39
«Справедливая Россия» - 23
«Родина» - 1
«Гражданская платформа» - 1

nanarovsky 07 сентября 2018 | 15:27

danko1: По существу портянке сказать нечего?
======================
"Портят бюллетени фамилии жуликов и воров." - да, вы конечно по существу тут спамите. Прям наповал аргументами мочите. Палата №6.

tvitov66 07 сентября 2018 | 15:38

danko1: / ... Режим, конечно, рухнет ...

А вот и ошибаетесь - он доворует остатки и улетит к своим деткам, внучкам, жучкам и бабкам ... Останется только Вова и еще несколько кожугктычей ...

archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 15:13

danko1: " на мой взгляд, вообще не принимать участие в мерзком спектакле с заранее известным финалом "

а вот это - зря - поскольку незаполненные бюллетени непришедших будут заполнены участковыми "комиссиями", которые проставят галочки тем "правельным пасанам", которых выбрал "путин-это-россия"

olgavik 07 сентября 2018 | 15:28

Недействительные выборы - недействительные бюллетени.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:13

danko1:
Что и нужно власти. Идите портите бюллетени, повышайте явку.

agamasat 07 сентября 2018 | 16:02

salhomir_murza: ага, власти нужно как можно больше испорченных бюллетеней, чтобы они подавились этой формой неприятия населения к ней?) А если хорошенечко подумать?

tom_tom 07 сентября 2018 | 15:13

США призвали Россию выдать Великобритании подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери.
Россия 8 лет не выдает обломки самолета президента Польши, а вы хотите, чтобы она выдала двух ГРУшников. Да их лучше закопают или сожгут, чтобы не рассказали, кто им отдал приказ.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:20

tom_tom:
Страна, на чьей территории произошла авиакатастрофа, имеет право не выдавать по международным законам обломки самолета. Выдача может произойти, только по желанию этой страны.

alladinov 07 сентября 2018 | 15:10

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав).»

Я гребу, дорогая редакция! В таком случае, и призыв идти на голование ТОЧНО ТАК ЖЕ можно считать воспрепятствованием, поскольку это нарушает ПРАВО гражданина ходить или не ходить на мероприятие, которое почему-то потешно называется выборами. Не пора ли т. Оленеводу присесть на нары - для начала на годик, а дальше будем посмотреть?

dekadik 07 сентября 2018 | 15:15

alladinov: листовки видно заговоренные ...они зомбируют электорат...парализуют его

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:23

dekadik:
Листовки идут от Яблока, поэтому акция может иметь противоположный эффект.
Не исключено, что распространение листовок, это провокация власти, с целью повышения явки.

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:16

alladinov:
Испорченный бюллетень это голос в пользу власти. Шлоссберг видимо серьезно сотрудничает с властями.

alladinov 07 сентября 2018 | 15:20

salhomir_murza: «Испорченный бюллетень это голос в пользу власти.»

Как говорят злые языки, какая нах разница. Даже если ты, вонючая портянка, не сзвиздел бы, как обычно, Шлоссберг имеет право и на это, и не твое собачье дело, уродец селихерский, воспрепятствовать его праву. Как ты, портяныч, думаешь, ты всосал мой деликатный намек? А снова взять с проглотом за щеку не желаешь?

salhomir_murza 07 сентября 2018 | 15:26

alladinov:
Ты, либеральный трамвайный хам. Но, такие как ты, очень нужны, нашей преступной власти. Мы будем использовать вас, либеральных ублюдков, как пугало, чтобы Путин набирал на выборах более 100%.

alladinov 07 сентября 2018 | 15:35

salhomir_murza:

Жиденький и вонючий, как ты сам, слив я тебе засчитал. Можешь теперь обтекать.

zhrv 07 сентября 2018 | 15:11

Иными словами, просто интересно, если я на выборах мэра поставлю крестики на всех кандидатах (а они мне все одинаково горячо любы), получу исправительные работы на год, за свою "полигамность"?

morshoff 07 сентября 2018 | 15:13

" Исправительных работ " . Иуд-демошайтанов только могила исправит .

kara 07 сентября 2018 | 15:15

начинается новое движение "спасемшлосберга"?
а куда деньги слать?

aleks50 Алексей Клубников 07 сентября 2018 | 15:20

Шлосберг прав. Выборов в путляндии нет. А принимать участие в имитации, так хоть показать своё отношение к этим фокусам.

x_signal 07 сентября 2018 | 15:21

За уши притянуто - где тут воспрепятствование?

alena01 07 сентября 2018 | 15:23

Давно пора уже свести выборы к процессу получения заполненного бюллетеня и опускания его в урну по присмотром комиссии...
А попытка посмотреть содержание бюллетеня - вот тут уже уголовное дело...

dwon 07 сентября 2018 | 15:27

Уголовное? Совсем охренели пудели.

ddolly 07 сентября 2018 | 15:31

конечно портить
ну уже полный путинский совок
останется только как при совке сажать за надписи на бюллетенях

plank1957 07 сентября 2018 | 15:31

Я тоже испорчу бюллетень!

parasuk_ 07 сентября 2018 | 15:35

Дело хорошее, шлосберга на нары, явлинского к стенке :)

josephine 07 сентября 2018 | 15:44

В таком случае призывы голосовать за Собянина - та же статья.

josephine 07 сентября 2018 | 15:55

И пришить еще статью за порчу госимущества! 3.14издец...

olenenok_zed 07 сентября 2018 | 16:07

Как это. в стране Оленьей
"По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова было обнаружено семь тысяч листовок с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени путем проставления в них значков напротив всех кандидатов»" (с)
применимо к этому?
"Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав)" (с)
.
ведь воспрепятствовать, это значит помешать кому то проголосовать.
если я, Олененок ZeD, отберу у какого Лося бюллетень и его испорчу...
а если я, Олененок ZeD, испорчу свой бюллетень - это добровольное деяние.
.
хотяяяя может следствие удастся доказать, что я, когда портил свой бюллетень, находился под влиянием злоумышленников. и не отдавал отчета своим действиям.
тогда им честь и хАлВа о.О

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