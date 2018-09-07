Подозреваемые в отравлении Скрипалей выдавали себя за предпринимателей из Петербурга для получения британской визы
Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга для получения британской визы, — сообщает газета Дейли Телеграф. По утверждению источника издания, подозреваемые сообщили властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки с банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов. Британские спецслужбы знают, кем на самом деле являются подозреваемые, несмотря на заявления Скотланд-Ярда о том, что Александр Петров и Руслан Боширов это, скорее всего, вымышленные имена.
Комментарии41
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danko1 07 сентября 2018 | 14:40
Очередной провал ФСБ, в которой сотрудники привыкли заниматься воровством, переделом собственности и крышеванием, даже разучившись преступления свои в тайне оставлять.
kottigr1 07 сентября 2018 | 14:46
danko1: Англичане наверняка знают гораздо больше чем говорят.. Если им помогли их коллеги из США, то наверняка знают всё. В ГРУ "кротов" как на колхозном поле..
arye_11 07 сентября 2018 | 14:49
kottigr1:
В стране, где уже четверть века все молятся одному богу, Доллару, нет ни малейших шансов удержать какие либо секреты от страны, где этих долларов много.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:51
arye_11: да ладно ... многие ещё и на пу молятся ...
arye_11 07 сентября 2018 | 14:54
johnbmw:
В недалеком "завтра" Пу отведает пинков от ныне ему молящихся(он ничем не лучше и не хуже своих предшественников)
А Доллар для России - это навсегда.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:57
arye_11: ... история сталина известна ...
agamasat 07 сентября 2018 | 14:54
arye_11: а те, у кого долларов нет, молятся преданно на самого главного из банды миллиардеров, рассчитывая что-нибудь слизнуть на полу с барского стола.
tvitov66 07 сентября 2018 | 14:47
danko1: да уж - отличии от ФИО бланки и бабки не могут быль липовыми ...
sergeev67 07 сентября 2018 | 14:40
Ну, это вообще сейчас ниточка потянется. В каких банках, как, что. Кто открывал, кто туда деньги кидал. Может интересная история раскрутиться.
Захаровой выкручиваться еще ой как долго предстоит. Даже не знаю, что там такого дальше выдумывать станет.
Кстати, неплохо бы показать этих горе-предпринимателей. В каком-нибудь шоу Малахова. Или их уже найти не могут? Ни по месту жительства ни по месту прописки? Чудеса!
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:42
sergeev67: +1! ... такое же мнение ...
skif_05 07 сентября 2018 | 14:43
johnbmw:
Жаль что британские спецслужбы прокололись на времени, где эти головорезы проходят коридор в одно время. А так бы очень эффективно можно было бы взять Кремль за задницу. Ничего следующий раз промаха не будет.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:45
skif_05: а вы УВЕРЕНЫ, что коридор там один??????
skif_05 07 сентября 2018 | 14:51
johnbmw:
Ну если они проходили в разных коридорах, то тогда британские спецслужбы тем более серьезно прокололись. Время прохождения совпадает до секунды. Не могли они вместе проходить перед камерами в одно, до секунды время. Пятисекундная задержка это что-то объясняет, но секунда в секунду это прокол. Ничего, найдут других, и уже подобного прокола не допустят. Тогда уже точно Путина народ вынесет из Кремля.
dedmoroz 07 сентября 2018 | 14:55
skif_05: Жиденько
skif_05 07 сентября 2018 | 15:03
dedmoroz:
А вот отправят твоего вождя Путина в Гаагу за применение боевого отравляющего вещества, будет тебе жиденько. К тому же весь мир ждет, когда Асад со дня на день применит химическое оружие против мирных жителей.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:55
skif_05: БРЕДИТЬ изволите???? :-)))))))))))))))))))
skif_05 07 сентября 2018 | 15:00
johnbmw:
А вам что, Путина жалко? Еще раз говорю. На этот раз Путину повезло, британские спецслужбы, к сожалению, прокололись. Но следующий раз подготовятся лучше, и вашему Путину не уйти от возмездия российского народа за покушение на Скрипаля.
punyoshohlai 07 сентября 2018 | 14:58
skif_05: Не могли они вместе проходить перед камерами в одно, до секунды время.
Могли. А время одинаковое - это такой тонкий английский троллинг от СЯ ))))))))))))
donnarosadalvadores 07 сентября 2018 | 14:58
skif_05: В гатвике несколько таких коридоров)) Это последний проход, когда выходишь из зоны прилета. Они узенькие, едва с чемоданом можно пройти и их штук 4-5 (навскидку, по памяти)... то, что секунды совпадают подозрительно конечно, но может быть просто совпадение...
kondrakr 07 сентября 2018 | 15:00
donnarosadalvadores: Это не фото. Это стоп-кадры видео.
ipaul 07 сентября 2018 | 14:43
sergeev67: "Захаровой выкручиваться еще ой как долго предстоит".
в следующей жизни у неё будет очень длинный нос
tvitov66 07 сентября 2018 | 14:44
sergeev67: вы сами видели эту Маху в розовом и зелёных лабутенах? Да там даже справки не надо и так видно
rogerrabbit 07 сентября 2018 | 14:44
sergeev67: Захаровой выкручиваться еще ой как долго предстоит. Даже не знаю, что там такого дальше выдумывать станет.
да ничего особого ей не предстоит
будет повторять, как обычно: "вы всё врёте", "это происки русофобов"
пипл внутри страны это с удовольствием съест
а окружающий мир уже давно не верит
nelibermot20 07 сентября 2018 | 14:45
sergeev67: а то, что до сих пор (даже анонимно!) не появилось ни единого россиянинна кто бы их знал разве не чудеса?
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:47
nelibermot20: к концу недели найдутся ... не переживайте ...
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 14:52
nelibermot20: Их не знает в этом мире НИКТО (даже анонимно)!!!! Это были засланцы Альфы (Центавры) и Вымпел (Омеги)!
vot_eto_da 07 сентября 2018 | 14:58
sergeev67: Всякое преступление оставляет финансовый след (с)
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:41
к концу недели об этих супчиках будет известно почти ВСЁ ... но риторику махи и иже с ней это вряд ли изменит ...
skif_05 07 сентября 2018 | 14:46
johnbmw:
Надеюсь, что когда россияне подробно узнают о замысле Путина потравить половину Британии, то от возмущения вынесут Путина из Кремля.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:48
skif_05: надежды портянок питают?????
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 14:43
Если они знают что данные люди не те за кого себя выдавали зачем тогда им визы оформляли?
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:46
abuvgrobu: они ТЕПЕРЬ об этом знают ... бедненький :-((((
skif_05 07 сентября 2018 | 14:56
johnbmw:
Вообще-то какие-то туповатые ГРУшники пошли. Я вот дилетант в этом деле, но я бы, на месте ГРУ, послал бы на ликвидацию Скрипаля послал бы с паспортами украинскими, молдавскими или польскими... И не Аэрофлотом бы их послал, а через две-три страны, откуда-нибудь из Австралии. И не новичком бы травил, а бросил бы таблетку, вызывающую инфаркт, как в Гааге ликвидировали военного преступника Милошевича.
kondrakr 07 сентября 2018 | 15:03
skif_05: Резонные вопросы. Но для начала надо разобраться с личностями уже предъявленных товарищей.
sab171 07 сентября 2018 | 14:54
abuvgrobu: а вдруг, когда оформляли, не знали или они перед каждой визой должны шерстить все видеокамеры UK? воп
gригорьич 07 сентября 2018 | 14:44
А потом ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут бить. (С)
marineru 07 сентября 2018 | 14:48
Там всё вымышленное и залегендированное. Все бумаги хоть и на бланках, но к правде отношения не имеют.
Установили их истинные имена через источники самой разведки МИ6 и по каналам родственных западных разведок.
askol2016 07 сентября 2018 | 14:48
Путину уже в протокол допроса и добавить нечего, все подробно расписано. Осталось только подписи на каждой странице поставить
jetsam 07 сентября 2018 | 14:59
да они вообще - ВИОЛОНЧЕЛИ и скрипки приехали закупать....
англичане оборзели - честных музыкантов-от-крыши подозревают.
сцуки. не хотят, чтобы российские пенсионеры вместо пустых мисок
на страдивари играли. не хотят. мстят за нашего моцарта.
и за нашего баха. а уж наш бетховен им поперек горла....
@знают, кем на самом деле являются @
епть, конечно. и все знают - это были кобзондец и басковец.
srk2658lu 07 сентября 2018 | 15:03
Мышеловка захлопнулась?
Лаврову, Захаровой и Небензе осталось только брызгать слюной?
grizzlybear 07 сентября 2018 | 15:04
Либо это, как считает Венедиктов, просто операция прикрытия, либо грубейшая недоработка.
Мне в первое верится больше.
А выписки из банков - вообще не проблема и не аргумент.