Подозреваемые в отравлении Скрипалей выдавали себя за предпринимателей из Петербурга для получения британской визы

Подозреваемые в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии выдавали себя за предпринимателей из Санкт-Петербурга для получения британской визы, — сообщает газета Дейли Телеграф. По утверждению источника издания, подозреваемые сообщили властям о своей деятельности в сфере международной торговли и предоставили выписки с банковских счетов, на которых находились тысячи фунтов. Британские спецслужбы знают, кем на самом деле являются подозреваемые, несмотря на заявления Скотланд-Ярда о том, что Александр Петров и Руслан Боширов это, скорее всего, вымышленные имена.