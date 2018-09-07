Верховный суд повторно разъяснит свою позицию по делам об экстремизме

Речь идет о привлечении к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях, — сообщает газета Ведомости со ссылкой на информированные источники. В сентябре планируется заседание пленума по этому вопросу, — подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. По мнению суда, сама по себе публикация или репост материала еще не преступление – разжигание вражды должно подтверждаться совокупностью других доказательств. Кроме того, решая вопрос о наличии умысла и цели разжигания вражды, суду следует учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта, а также данные о количестве просмотров информации, размере и характеристики пользовательской аудитории.