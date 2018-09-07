Певицу Надежду Бабкину заподозрили в конфликте интересов
Она стала одним из фигурантов расследования российского отделения Transparency International. Бабкина одновременно является художественным руководителем-директором театра «Русская песня» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям. В частности, как депутат, Бабкина курирует культурную сферу в столице. С сентября 2017-го года она заключила с собственным театром три контракта на общую сумму около 7 миллионов рублей, — отмечает Transparency. Пресс-атташе Бабкиной Константин Филиппов отказался комментировать доклад, — сообщает РИА.
Комментарии9
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tvitov66 07 сентября 2018 | 14:38
Сама культурит, сама и обкультуривает - а чо низя? Если бы в этом Transparency International знали во сколько обходится нашей культуре культурная тяга к молодым мальчиками ...
igorrrpadlowitchs 07 сентября 2018 | 14:47
tvitov66: эта прожённая бабища, кого хочешь 'обкультурит' !
scroodge 07 сентября 2018 | 14:39
Отныне носить ей фамилию Забабкина.
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 14:51
scroodge:
а ведь не зря их называют де'путаны - успешно отсасывают из бюджета - в данном случае из бюджета столицы - оленевод не против
irinaapril 07 сентября 2018 | 14:55
А в чём дело-то?За своё одобрям-с всем решениям Собянина положены бонусы.
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 14:56
Певица, мимикрирующая свои вопли под народное творчество, теперь депутат областной думы, член комиссии по культуре.
По мнению антикоррупционной комиссии, Бабкина сама себя вызывала на выступления, выплачивая гонорары за бюджетные средства. Бюджетные, как вы понимаете, это не про цену, а про деньги, которые платят артистам из областного бюджета.
tv_victim 07 сентября 2018 | 14:57
А чуть что - сразу "скрепы", "корни", "народ-богоносец".....
sadda 07 сентября 2018 | 14:59
Она поддерживает Путина и Собянина, так что никто ее не тронет.
cromwel 07 сентября 2018 | 15:04
А вы что думаете, она в думу преперлась о народе что ли заботится? Карманы быстрей набить, вот главная задача. Ну и нужные жопы скорее расцеловать.