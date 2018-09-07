Прокуратура Башкирии начала проверку после того, как 31-летнему мужчине с ДЦП запретили появляться в торговом центре
Прокуратура Башкирии начала проверку после того, как 31-летнему мужчине с ДЦП Данису Бердину запретили появляться в торговом центре в городе Ишимбай. Ведомство собирается проверить, насколько правомерны действия персонала торгового центра. О запрете рассказала мать Даниса Римма Бердина в интервью «Башкирскому спутниковому телевидению». Продавцы подтвердили информацию о запрете. Комментариев руководства торгового центра пока нет.
Комментарии3
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tom_tom 07 сентября 2018 | 15:00
Мне кажется у русских осталось два выхода, либо революция, либо эмиграция... Есть конечно и третий -терпеть, пока не сдохнешь!
tv_victim 07 сентября 2018 | 15:04
tom_tom: Ну и чего тянешь? На революцию духу не хватит, на эмиграцию - денег и способностей. Так что для тебя только третий выход. Не затягивай, кароч.
tv_victim 07 сентября 2018 | 15:02
Пусть ханжи как хотят изображают подобие возмущения, но я скажу то, что в глубине души понимает каждый: у нас чересчур раздут культ инвалидности. У любого торгового центра мест для стоянок инвалидов - больше, чем тех, кто имеет право и, главное, МОЖЕТ занять это место. Ну нельзя же бросаться из крайности в крайность, правда? Меру-то знать надо, не так ли?