Прокуратура Башкирии начала проверку после того, как 31-летнему мужчине с ДЦП запретили появляться в торговом центре

Прокуратура Башкирии начала проверку после того, как 31-летнему мужчине с ДЦП Данису Бердину запретили появляться в торговом центре в городе Ишимбай. Ведомство собирается проверить, насколько правомерны действия персонала торгового центра. О запрете рассказала мать Даниса Римма Бердина в интервью «Башкирскому спутниковому телевидению». Продавцы подтвердили информацию о запрете. Комментариев руководства торгового центра пока нет.