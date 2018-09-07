Конгресс Международного союза биатлонистов оставил в силе санкции против российского союза

Союзу биатлонистов России должны были вернуть права при выполнении трех условий – восстановления Олимпийского комитета России, отсутствие новых допинговых случаев и сотрудничество с любыми расследованиями. Все три пункта были соблюдены, но этого оказалось недостаточно. Прежде всего, потому, что условия были поставлены прежним руководством IBU, а бывший теперь уже глава союза Андерс Бессеберг находится под следствием. Его обвиняют в сокрытии допинг-проб и коррупции. Возможно, это и стало поводом для делегатов проголосовать против. Впрочем, тех, кто высказался за восстановление СБР тоже оказалось немало 20 голосов против 29. Союз остается во временном статусе без права проводить международные соревнования, выдвигать кандидатов на высокие посты и голосовать на Конгрессах. Спортсмены при этом могут выступать на Чемпионатах и Кубка Мира под своим флагом. По сути ничего не изменилось и в данных декорациях это положительный факт.

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