В прокуратуру направлены материалы о конфликте интересов у 9 депутатов Московского городского и Областного парламентов
В прокуратуру, администрацию президента и Госдуму направлены материалы о конфликте интересов у девяти депутатов Московского городского и Областного парламентов. Их подготовили в антикоррупционном Центре «Трансперенси Интернешнл». В докладе, в частности, упоминается певица Надежда Бабкина. Она является членом «Единой России» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре. Эта комиссия, в свою очередь, является учредителем фольклорного театра «Русская песня». Подробности рассказал в эфире телеканала «Дождь» автор расследования Игорь Сергеев.
Кстати, пресс-атташе Надежды Бабкиной сегодня отказался комментировать информацию, предоставленную «Трансперенси Интернешнл».
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 07 сентября 2018 | 14:17
Такой конфликт интересов и коррупция при развитом путинизме по всей вертикали, от Кремля и до регионов.
Полностью гнилая и преступная система. И всё безнаказанно.
jetsam 07 сентября 2018 | 14:44
какая мелочь.
1 ярд собственности у начальника ПФ при зряплате в 1 рубь - вообще мелочь.
а уж какой-то конфликт ИНТЕРЕСОВ :)))))))))))))))))))))))))))
кто же без интереса пойдет в депутаты?????????????????????????????????
кто без гешефта будет просиживать штаны и мять юбки???????????
начитались фантастических романов, честное слово....