В прокуратуру направлены материалы о конфликте интересов у 9 депутатов Московского городского и Областного парламентов

В прокуратуру, администрацию президента и Госдуму направлены материалы о конфликте интересов у девяти депутатов Московского городского и Областного парламентов. Их подготовили в антикоррупционном Центре «Трансперенси Интернешнл». В докладе, в частности, упоминается певица Надежда Бабкина. Она является членом «Единой России» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре. Эта комиссия, в свою очередь, является учредителем фольклорного театра «Русская песня». Подробности рассказал в эфире телеканала «Дождь» автор расследования Игорь Сергеев.

Кстати, пресс-атташе Надежды Бабкиной сегодня отказался комментировать информацию, предоставленную «Трансперенси Интернешнл».