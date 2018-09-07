ВС готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности
«Лайки» и «репосты» запрещённых материалов в интернете сами по себе не могут быть преступлением. Как пишут «Ведомости», Верховный суд готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности.
Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, вызывают всё большую озабоченность в обществе.
В Крыму у обвиняемой в экстремизме за репосты во ВКонтакте потребовали образцы ДНК, слюны и голоса. Адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин предполагает, что таким образом правоохранители составляют базу экстремистов. Алексей Ладин отметил, что его подзащитная отказалась предоставлять эти образцы в базу данных Следственного комитета и правоохранительных органов.
Комментарии4
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tv_victim 07 сентября 2018 | 14:19
А причем тут суд? Суд должен действовать в соответствии с законом. А вот тех, кто такой закон придумал и принял - неплохо бы проверить на вменяемость....
wuwer 07 сентября 2018 | 14:25
tv_victim: ))) Не для того они пролезли в Госдуру, чтобы отвечать за свои дебильные законы
... у них справки есть..на неприкосновенность
archibald_dandy_esquire 07 сентября 2018 | 14:35
" ВС готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности "
примерно зная российский ВС, можно предположить, что после поправок "лайки" и "репосты" будут приравнены к государственной измене и терроризму - и караться сроками от 10 лет до пожизненного
rena1960 07 сентября 2018 | 14:37
ВС,это-какой-то "асфальтовый каток",который по отмашке Кремля то-наезжает,то-отъезжает...