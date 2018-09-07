" ВС готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности "

«Лайки» и «репосты» запрещённых материалов в интернете сами по себе не могут быть преступлением. Как пишут «Ведомости», Верховный суд готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности.

Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, вызывают всё большую озабоченность в обществе.

В Крыму у обвиняемой в экстремизме за репосты во ВКонтакте потребовали образцы ДНК, слюны и голоса. Адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин предполагает, что таким образом правоохранители составляют базу экстремистов. Алексей Ладин отметил, что его подзащитная отказалась предоставлять эти образцы в базу данных Следственного комитета и правоохранительных органов.