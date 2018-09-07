Суд в Кемерово продлил на месяц арест начальнику пожарного караула Сергею Генину — одному из фигурантов дела о пожаре в торговом центре Зимняя вишня. Он в конце марта унёс жизни 60ти человек, в основном детей. В суде выяснилось, что тушивших огонь сотрудников МЧС заподозрили в сговоре и попытках помешать следствию.

В рядах МЧС есть некая корпоративность, именно так объявил представитель Следственного комитета. Показания Сергея Генина подтверждают другие сотрудники, которые были с ним на пожаре в Зимней вишне. Это, по мнению стороны обвинения, говорит о сговоре с целью ввести следствие в заблуждение и умолчать о том, что было на самом деле. Адвокат Генина поинтересовался у следователя, проводили ли проверку по поводу сговора. Он подтвердил. И добавил, что это отражено в материалах уголовного дела. Следователь попросил продлить арест начальника караула второй пожарно-спасательной части. Напомнил, что дело в отношении Генина выделено в отдельное производство. Срок следствия по нему продлён и следовательно нужно оставить фигуранта под стражей. По версии следствия, Генин при тушении пожара в торгово-развлекательном комплексе нарушил устав и халатно исполнял обязанности. Обвиняемый настаивает: пожарные сделали всё что могли для спасения людей. Генин сам спас из огня одного мужчину. За пожарного в суде сегодня поручились более двухсот человек во главе с руководителем главка МЧС по Кемеровской области Алексеем Шульгиным. Изменить ему меру пресечения не связанную с арестом также попросили представители сибирского отделения Офицеров России. Ещё раньше в поддержку Генина начался сбор подписей в интернете. Петицию на сайте change.org поддержали более 55 тысяч человек.

По делу о пожаре в торговом центре в Кемерово проходит 11 человек. Все они арестованы. В том числе бывший начальник управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и его заместитель.