Совбез ООН провел заседание в связи с появлением новых данных об отравлении Скрипалей

Совет безопасности ООН провел заседание в связи с появлением новых данных об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. На экстренной встрече настоял Лондон. Там уверены, что покушение санкционировали российские власти.

На заседании в Совбезе Великобритания представила данные следствия о том, что покушение на Скрипалей совершили сотрудники российской военной разведки, им предъявлены обвинения. Лондон заявил, что готов представить Совбезу все необходимые доказательства. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал все представленные Великобританией доказательства «коктейлем лжи» и указал на то, что в них содержится масса нестыковок. Он также подчеркнул, что Россия пытается добиться того, чтобы началось совместное с Лондоном расследование, но получает отказ.

Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на это ответила, что Великобритания проигнорировала запросы Москвы, поскольку привлекать Россию к расследованию в то время, как именно она несет ответственность за отравление, бессмысленно: «Я уже говорила ранее в этом зале и повторю еще раз: вы не позовете поджигателя, чтобы потушить пожар. Тем более вы не будет это делать, если именно он стал причиной пожара».

Позицию Великобритании поддержали и Соединенные Штаты. Постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза осудила действия России в сложившейся ситуации: «Вместо того, чтобы взять ответственность за свои действия, российское правительство только все отрицает и выдвигает встречные обвинения. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание от собственной вины».

С доводами Лондона о том, что к покушению на Скрипалей «почти наверняка» причастны российские власти согласилась также Франция, Германия, Нидерланды и Канада.

Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Партия перемен объявила вознаграждение тому, кто найдёт обвиняемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, или предоставит информацию, которая поможет этому. Об этом «Эху Москвы» сообщил лидер партии Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, тому, кто найдёт Петрова и Боширова, подарят туристическую поездку в Солсбери.

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери. Об этом сегодня официально объявил главный редактор Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.