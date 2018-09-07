Совбез ООН провел заседание в связи с появлением новых данных об отравлении Скрипалей
Совет безопасности ООН провел заседание в связи с появлением новых данных об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. На экстренной встрече настоял Лондон. Там уверены, что покушение санкционировали российские власти.
На заседании в Совбезе Великобритания представила данные следствия о том, что покушение на Скрипалей совершили сотрудники российской военной разведки, им предъявлены обвинения. Лондон заявил, что готов представить Совбезу все необходимые доказательства. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал все представленные Великобританией доказательства «коктейлем лжи» и указал на то, что в них содержится масса нестыковок. Он также подчеркнул, что Россия пытается добиться того, чтобы началось совместное с Лондоном расследование, но получает отказ.
Постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Карен Пирс на это ответила, что Великобритания проигнорировала запросы Москвы, поскольку привлекать Россию к расследованию в то время, как именно она несет ответственность за отравление, бессмысленно: «Я уже говорила ранее в этом зале и повторю еще раз: вы не позовете поджигателя, чтобы потушить пожар. Тем более вы не будет это делать, если именно он стал причиной пожара».
Позицию Великобритании поддержали и Соединенные Штаты. Постоянный представитель страны в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза осудила действия России в сложившейся ситуации: «Вместо того, чтобы взять ответственность за свои действия, российское правительство только все отрицает и выдвигает встречные обвинения. Что угодно, лишь бы отвлечь внимание от собственной вины».
С доводами Лондона о том, что к покушению на Скрипалей «почти наверняка» причастны российские власти согласилась также Франция, Германия, Нидерланды и Канада.
Напомним, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Партия перемен объявила вознаграждение тому, кто найдёт обвиняемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, или предоставит информацию, которая поможет этому. Об этом «Эху Москвы» сообщил лидер партии Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, тому, кто найдёт Петрова и Боширова, подарят туристическую поездку в Солсбери.
Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери. Об этом сегодня официально объявил главный редактор Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
Комментарии30
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johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:08
ихтамнет, этонеони, этовообщекакойтокомпот - услышим мы в ответ от бензи или не- ...
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:09
блеять хоть что-нибудь БОЛЕЕ ВРАЗУМИТЕЛЬНОЕ у наших офиц.лиц получается всё реже и реже ...
neon001 07 сентября 2018 | 14:11
johnbmw: "в глаза смотри" (с) Сафронков
danko1 07 сентября 2018 | 14:21
neon001: Никогда так не было стыдно за власть, как при наглом бандите Путине и его мерзких подельниках.
hidden 07 сентября 2018 | 14:35
danko1: Ага-ага. То есть за Ельцина, который обоссал шасси самолета вам было не так стыдно?
varigor 07 сентября 2018 | 14:19
johnbmw: ихтамнет
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Кого нет? Фотки двух туристов есть. Всё остальное "хайли лайкли". Таким как вы этого достаточно что бы гавкать на Россию.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:21
varigor: гавкать от УКАЗЫВАТЬ НА ОЧЕВИДНОЕ Совсем не отличаете????? Сочувствую :-((((
kara 07 сентября 2018 | 14:11
ключевые слова:- "почти наверняка?!"
если вдруг, то можно соскочить
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:18
kara: каждый понимает в меру СВОЕЙ ИСПОРЧЕННОСТИ ...
kara 07 сентября 2018 | 14:27
johnbmw: Евгений, судя по Вашим комментариям,почти наверняка,вы или гей или женщина.
так к 18-00 ответьте, вы гей или женщина?!
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:29
kara: каждый понимает в меру СВОЕЙ ИСПОРЧЕННОСТИ ...
zik14 07 сентября 2018 | 14:13
Вот интересно, реально есть дебилы, которые в эти все пробирки и лубочных злодеев на отфотошопленных фотках верят?))
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:17
zik14: ЕСТЬ - те кто их туда Посылал ... уж будьте уверены!
skull___ 07 сентября 2018 | 14:18
zik14: Конечно. Вон самый первый комментатор Женечка в что угодно поверит, главное, чтобы это его хозяев исходило.
Ему Ники Хейли на голову насрет-скажет варенье, он оближется и поверит...
" Нет большей радости для российского либерала, чем лизать заграничный сапог" (с)
waldy 07 сентября 2018 | 14:21
zik14: Среди верящих, что раша непосредственный участник всех преступлений (Грузия, Украина, Сирия , а также отравления Скрипалей) находятся АБСОЛЮТНО адекватные и здравомыслящие люди.. А вот среди НЕВЕРУЮЩИХ зафиксировано 100% количество дегенератов и дебилов.
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:25
waldy: как-тог ТАК ...
zik14 07 сентября 2018 | 14:25
waldy: Ок, счет дебилов с вас и начнем))) Вторым будете, за Женей Большаковым)
johnbmw Евгений Большаков 07 сентября 2018 | 14:26
zik14: даааа - считать вы тоже не умеете ... СОЧУВСТВУЮ :-((
demosua 07 сентября 2018 | 14:27
zik14: а во что верят высокие интеллектуалы вроде вас? Вероятно, в злодеев из скотланд ярда, ми-6, брит. парламента?
idruker 07 сентября 2018 | 14:28
zik14: Разумеется есть. Из всех присутствующих вчера на заседании совбеза, только Казахстан выразил легкое сомнение в достаточности данных для предъявления обвинения России. Так что тебе придется сильно потрудится чтобы склонить на свою сторону дебилов из Боливии, Перу, Гвинеи-Биссау, Эфиопии, Китая, не говоря уже о Франции, США, Голландии, Польше, Швеции.
varigor 07 сентября 2018 | 14:16
А новые данные, это фотографии двух туристов гуляющих по магазинам? А где доказательства их вины в отравлении Скрипалей? Как не было, так и нет. А почему Скрипалей прячут даже от собственных журналистов? От Эха кстати, тоже. Но Эху правда не нужна. Здесь удовлетворены бездоказательными обвинениями и клеветой. "Я верю Мэй!" - заявил Нарышкин. Молодец! Получи от неё печенку.
jetsam 07 сентября 2018 | 14:18
выявление причастных почти полгода.
за это время можно было приготовить "подставу" в стиле
"вот вам два голубых, которых вы оскорбили..." с танцами,
бубном и смехом над англичанкой.
но рф в стиле - "там такое же быдло, как наши пенсионеры и сожрет все что мы скажем"
ничего не приготовила. отмазка одна - весь мир и, теперь, инопланетяне (спасибо рогожке!)
против духовных скреп россии....
прикинь, Карл - альфа-центавра против рф!!!!! так и норовит дырку просверлить.
solvi 07 сентября 2018 | 14:18
На всё в России есть ответ:
Не я, не мы и "ихтамнет".
ural444 07 сентября 2018 | 14:19
Почему молчит власть? Если это крупный провал ГРУ, то кто понесет ответственность за это и за то, что это вообще происходит? Если здесь не замешано ГРУ, почему нам тогда это срочно не объяснят и не предъявят этих двух товарищей? Что не могут найти двух человек, которые в Лондон слетали? Мы за что тогда платим такие деньги спецслужбам?
glotov 07 сентября 2018 | 14:30
ural444: Британцы же заявили, что документы настоящие, а люди фальшивые. Кого предъявить-то?
zik14 07 сентября 2018 | 14:22
Единственно, что обчество таперича знает "почти наверняка" из этой душещипательной истории, то если хочешь кого то убить Нервнопаралитическим Боевым Отравляющим Веществом Мгновенного Действия из серии "Новичок", лучше сделать подлецу внутривенную инъекцию. Иначе ведь, хайкли лайкли, выживет, паразит такой...
vlabumur 07 сентября 2018 | 14:23
Подробности о личностях подозреваемых рассказала санкт-петербургская газета «Фонтанка». Она выяснила номера загранпаспортов, по которым подозреваемые вылетели из Шереметьево в аэропорт Лондона Гэтвик 2 марта 2018 года. Последние цифры одного паспорта — 1297, а другого — 1294, т.е. отличаются на одну цифру, что странно, отмечает издание. Газета пишет, что эти паспорта были выданы Боширову и Петрову около двух лет назад, по ним они часто летали в Европу. С сентября 2016 по март 2018 года мужчины посетили Амстердам, Женеву, Милан и неоднократно Париж. Также до дела в Солсбери Петров вылетал в Лондон — с 28 февраля по 5 марта 2017 года.
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А ГДЕ НАШИ ПРАВООХРАНИТЕЛИ,?
Почему я должен читать о наших гражданках в «Фонтанке».
Почему Захарова говорит "Опубликованные в СМИ имена подозреваемых по Солсбери и Эймсбери России ни о чём не говорят."
Чудеса.
askol2016 07 сентября 2018 | 14:26
Нибенимензя не может сказать в оправдание Путина ни бе, ни ме.
gennady_77 07 сентября 2018 | 14:28
кажется, что при таких раскладах скоро на заседаниях совбеза на небензю начнут мочиться, причем не только мужчины.
piter_ug 07 сентября 2018 | 14:33
Интересно, членам Совбеза бесплатное молоко за вредность выдают?
Ведь слушать небензины небензи исключительно вредно.
Хотя молоком такую вредность не снять, придётся применить коньяк.