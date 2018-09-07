Президент Путин прибыл в Тегеран для переговоров с руководством Турции и Ирана по Сирии
В частности, речь пойдет о ситуации в Идлибе. В этой провинции значительную территорию контролирует вооруженная оппозиция.
Россия и Иран оказывают военную помощь президенту Сирии Башару Асаду. Турция поддерживает вооруженную оппозицию.
Комментарии10
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yralez 07 сентября 2018 | 13:42
Черчилля и Рузвельта не будет.
Сталина тоже.
Будет плешивая бледная моль.
danko1 07 сентября 2018 | 13:42
И он "летит туда, где принимают". Духовно близкие диктаторы и бандиты.
vezdehod 07 сентября 2018 | 14:20
Великий Ка будет "обвораживать" двух Бундерлоговов.
ivar1964 07 сентября 2018 | 13:44
Какой случай! Вот бы ....!
alger 07 сентября 2018 | 14:03
ivar1964: может на том самолете новичок затерялся
novirusic 07 сентября 2018 | 15:00
alger: Вообще-то Эрдоган раньше предупреждал, чтобы Идлиб не трогали. там его подопечные.
ss2020 07 сентября 2018 | 13:45
вова после беслана и алахакбаровцы как никогда друг друга понимают!)))
ex_ex 07 сентября 2018 | 13:47
Какие могут быть переговоры без участия Саудовской Аравии и других стран, которые представляют интересы арабов-суннитов, составляющих 80% населения Сирии?
ss2020 07 сентября 2018 | 13:55
ex_ex: А вова взял Коран и — в Тегеран!)))
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:58
Да и футболисты России к туркам случайно поехали.
Порадовать вождя наличием отсутствия строительства Южного потока..
Даже..