Президент Путин прибыл в Тегеран для переговоров с руководством Турции и Ирана по Сирии

В частности, речь пойдет о ситуации в Идлибе. В этой провинции значительную территорию контролирует вооруженная оппозиция.

Россия и Иран оказывают военную помощь президенту Сирии Башару Асаду. Турция поддерживает вооруженную оппозицию.