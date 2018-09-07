СК заподозрил в сговоре сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Следственный комитет заподозрил в сговоре сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам следователей, в МЧС есть некая корпоративность, поскольку показания спасателей совпадают. «Считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение», — заявил представитель СК. В деле о пожаре в «Зимней вишне» 11 фигурантов, в том числе начальник караула Кемеровской пожарной спасательной части Сергей Генин. По версии следствия, при тушении пожара он нарушил боевой устав и ненадлежащим образом использовал должные обязанности. Сегодня Центральный районный суд Кемерово продлил на месяц арест Генина. Адвокаты настаивали на домашнем аресте и представили два поручительства за Генина: одно от сотрудников управления МЧС по Кемеровской области, а другое, как сказано, от 206 неравнодушных граждан, — сообщает ТАСС.