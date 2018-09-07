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13:32, 07 сентября 2018

СК заподозрил в сговоре сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Следственный комитет заподозрил в сговоре сотрудников МЧС, которые участвовали в тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам следователей, в МЧС есть некая корпоративность, поскольку показания спасателей совпадают. «Считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение», — заявил представитель СК. В деле о пожаре в «Зимней вишне» 11 фигурантов, в том числе начальник караула Кемеровской пожарной спасательной части Сергей Генин. По версии следствия, при тушении пожара он нарушил боевой устав и ненадлежащим образом использовал должные обязанности. Сегодня Центральный районный суд Кемерово продлил на месяц арест Генина. Адвокаты настаивали на домашнем аресте и представили два поручительства за Генина: одно от сотрудников управления МЧС по Кемеровской области, а другое, как сказано, от 206 неравнодушных граждан, — сообщает ТАСС.

Комментарии

2

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yralez 07 сентября 2018 | 13:47

в МЧС есть некая корпоративность, поскольку показания спасателей совпадают. «Считаем, что между ними есть сговор,
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Офигеть не встать.
Сговор. !!!
А вот между террористами и экстремистами никакого сговора нет, ведут себя как овечки и все рассказывают и показывают.

Или им далеко до путинского силовичья или это не террористы-экстремисты ?
Или всё вместе.

pusto1 07 сентября 2018 | 14:03

Сговор произошел на этапе разрешения эксплуатации ТЦ в металлическом саркофаге оборудованным внутри легковоспламеняющимися стройматериалами.

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