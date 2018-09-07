Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста Кириллу Серебренникову

Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о продлении домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Из-за отсутствия адвокатов режиссера заседание перенесли на 11 сентября, — сообщает Интерфакс. В суде уточнили, что один защитник Серебренникова в командировке, а другой – на больничном. Сторона обвинения не возражала против такого решения. Кстати, сегодня у Серебренникова день рождения – ему исполнилось 49 лет.