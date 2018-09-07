Фейсбук удалил пост вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого о гибели главы ДНР Александра Захарченко, — сообщила пресс-служба депутата. Ранее аналогичный пост был удален и из Инстаграма. В оповещении об удалении записи объяснялось, что пост удален за насилие или угрозу применения насилия.