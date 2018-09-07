Фейсбук удалил пост вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого о гибели главы ДНР Александра Захарченко
Фейсбук удалил пост вице-спикера Госдумы от «Единой России» Петра Толстого о гибели главы ДНР Александра Захарченко, — сообщила пресс-служба депутата. Ранее аналогичный пост был удален и из Инстаграма. В оповещении об удалении записи объяснялось, что пост удален за насилие или угрозу применения насилия.
Комментарии32
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ankir 07 сентября 2018 | 13:39
Цукерберга отымели в когрессе США.
kottigr1 07 сентября 2018 | 13:39
Ну вот хоть Фейсбук реально борется против пропаганды терроризма..
danko1 07 сентября 2018 | 13:47
kottigr1: А где уголовное дело на этого мерзкого потомка Толстого?
gordy 07 сентября 2018 | 13:52
"В оповещении об удалении записи объяснялось, что пост удален за насилие или угрозу применения насилия."
А предок мечтал о непротивлении злу насилием?
bamashka 07 сентября 2018 | 14:16
gordy: Как известно, природа на потомках отдыхает... Лев Толстой был величайшим гуманистом, поэтому природа на его потомке, я бы сказала, даже не отдохнула, а оттянулась. )))
skif_05 07 сентября 2018 | 14:34
bamashka:
Предок этого путиноида Толстого тоже отличался патриотической истерией.
Мировое сообщество должно объявить вне закона патриотизм...Но только русский патриотизм. Не запретим же мы патриотизм американский, украинский, грузинский, польский... Это патриотизм, кого надо патриотизм. Этот патриотизм демократический, а не ордынский.
manfred 07 сентября 2018 | 14:42
skif_05: Слабенько, очень слабенько, и совсем не убедительно. Столько постов, а все равно "русссскый патриот" лезет из каждого предложения. Ерничать тоже уметь надо. Боюсь останешься без вечерней баланды.
skif_05 07 сентября 2018 | 13:55
danko1:
Уголовное дело на Толстого это всего лишь капля в море. Уголовному преследованию должны подвергнутся все эти 86% ватного биомусора, постоянно выбирающего Путина, из-за которого страдает подавляющее большинство народа России.
nikmart001 07 сентября 2018 | 14:11
skif_05: Вы неправильно написали, не подавляющее большинство страдает, а 2% русофобов России. Ведь как вы написали если 86% биомусор, то они и есть большинство. У вас с арифметикой по моему нелады.
skif_05 07 сентября 2018 | 14:26
nikmart001:
2% лучших людей страны, должны иметь право голоса, по весу такое-же как 86% ватников. Большинство россиян, к сожалению, расовонеполноценные. Иначе как объяснить, что они выбирают Путина, который как заноза для демократического мира. Да если бы не Путин, демократия шагала бы уже по Китаю, Кубе, Сирии, Ирану, КНДР...
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:56
danko1: /А где уголовное дело на этого мерзкого потомка Толстого?
Дык он не постил и не лайкал - своё наложил
skif_05 07 сентября 2018 | 14:09
tvitov66:
Все-же излишне доброе западное демократическое общество. А ведь пора подумать о газовых печах, для таких врагов демократии как Толстой и его 86% единомышленников.
skif_05 07 сентября 2018 | 13:52
kottigr1:
Пусть путиноиды знают. Свобода самовыражения это значит что писать можно все, что думаешь.
И вообще, Фейсбук демократический ресурс, и комментарии там должны быть выдержаны в демократическом духе.
vezdehod 07 сентября 2018 | 14:17
Браво...Фашистам не место в Фейсбуке.
skif_05 07 сентября 2018 | 14:28
vezdehod:
Русскому быдлу не место не только в ФБ, но и вообще на планете. Уверен, что цивилизованное сообщество придумает, как утилизировать 86% русских фашистов.
putn_pnh 07 сентября 2018 | 14:49
skif_05: утилизировать 86% русских фашистов
что за полумеры? 100% фашисто надо утилизировать
askanio 07 сентября 2018 | 13:40
Нет на западе свободы слова. Запомните нет.
skif_05 07 сентября 2018 | 13:57
askanio:
Свобода слова должна быть обрамлена демократическим орнаментом. Если в слове отсутствует демократический дух, то такое слово нам не нужно.
ostapbey 07 сентября 2018 | 14:06
askanio: и на Западе россии, и в Москве. И на дальнем Востоке России нет свободы слова.
Свобода слова есть на русском Магадане.
Восточнее уже Аляска.. вот оттуда и понабирались свободы слова свободолюбивые русские терпилы..
Бунтуют на Колыме там свободно!! На коленях по русски..
Даже..
skif_05 07 сентября 2018 | 14:13
ostapbey:
Вот именно, русские терпилы.
Какого тогда рожна, мы русские либералы, должны бороться с властью за их счастливое будущее, если это русское быдло, 86%-ми постоянно выбирает преступную власть.
motooppic 07 сентября 2018 | 13:41
западная стая ублюдков боится правду. Но ничего, время западных шакалов ушло навек, на мировой арене появилась сильная демократическая Россия, и она этим западным отбросам не позволит безнаказанно гадить и врать!
gennady_77 07 сентября 2018 | 13:57
motooppic: малыш, проснись, ты обосрался!
skif_05 07 сентября 2018 | 14:17
gennady_77:
Пора эту пропутинскую 86% ю биомассу не подвергать обструкции, а изолировать от нормального либерально-демократического общества. Далее Россия передает ЯО Соединенным Штатам, делится на несколько десятков демократических государств, а западный мир помогает создавать структуры в силовых ведомствах. в МО, МВД, МИД и Армии.
hihi2raza 07 сентября 2018 | 13:42
Правильно что удалили, а вообще почему этот жирный мудак в фейсбуке сидит, а не в своем кегебешном контактике?
skif_05 07 сентября 2018 | 13:59
hihi2raza:
Все эти путинские выродки сидят в ФБ только с одной целью, с целю подрыва демократии. Они хотят посеять зерно сомнений в исключительность демократического мира, либеральных ценностей и Соединенных Штатов.
ivar1964 07 сентября 2018 | 13:42
Толстой угрожает? А он способен подняться на второй этаж без лифта? Или поднять предмет тяжелее смартфона?
skif_05 07 сентября 2018 | 14:03
ivar1964:
Вряд-ли. Вон Дима Быков в три раза тяжелее этого путиноида, так поднимается без лифта даже на третий этаж, и даже способен поднять ноутбук.
piter_ug 07 сентября 2018 | 13:59
А этот-то чего не едет в окопы Славянска?
Наверное знает, что в окоп не поместится.
skif_05 07 сентября 2018 | 14:30
piter_ug:
Этот трусливый хряк Толстой боится встретить на передовой председателя Рады Порубия, который ему надает по ушам.
polikarpich 07 сентября 2018 | 14:00
Удалили экстремистский материал, содержащий призывы к насилию? Ну и? А где же хвалёное рассейское правосудие, чтоб "всё по закону"?
Дальше-то что должно воспоследовать? Наверное, как обычно, обыск, изъятие, опись, прОтокол, отпечатки пальцев...
Будет дело?
skif_05 07 сентября 2018 | 14:22
polikarpich:
Призывы к насилию над демократической общественностью, это преступление против демократии.
А вот призыв к физическому устранению Путина и его 86% апологетов, это благородное дело.
Неплохо бы было всех путиноидов за Урал выдворить, а особо буйных, с врожденной ненавистью к демократии и США, а таких миллионы в России, не мешало бы сажать на электрический стул, как злобных врагов демократии.
ly4_sveta 07 сентября 2018 | 14:43
Его не из Фейсбука удалять надо, а из Думы.
Хотя, она превращена в такой гадюшник, террариум, что
именно таким мразям, мерзавцам, подлецам и подонкам
там самое место. Путинское детище - послушное, тупое,
безмозглое, идиотское, дремучее, агрессивное и жульническое.