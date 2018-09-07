Денис Пушилин назначен исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой республики

За это единогласно проголосовал местный парламент. Глава ДНР Александр Захарченко был взорван в одном из донецких кафе 31 августа. Сразу после его гибели исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Дмитрий Трапезников. Выборы в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября.