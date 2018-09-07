Денис Пушилин назначен исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой республики
За это единогласно проголосовал местный парламент. Глава ДНР Александр Захарченко был взорван в одном из донецких кафе 31 августа. Сразу после его гибели исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Дмитрий Трапезников. Выборы в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября.
Комментарии28
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agamasat 07 сентября 2018 | 13:37
Пусть каждый день назначают новых "руководителей", пока эта банда еще существует!
danko1 07 сентября 2018 | 13:45
agamasat: Одни преступники и подонки возглавляют это преступное формирование.
Кроме создания МММ в Украине этот Пушилин, по его же собственным словам, больше ничего не делал, пока во власть ДНР не попал.
dataan 07 сентября 2018 | 13:54
danko1: agamasat: Не бздите детишки, киевская хунта сейчас готовится огребсти по полной и за всё. Закупайте попкорн и не проморгайте сие событие
vilingrad 07 сентября 2018 | 14:17
dataan: Еще один кандидат в покойнички. Да и пора, заслужил:)
vezdehod 07 сентября 2018 | 14:12
Будет плохо себя вести - придётся последовать за "батей" и остальной нечистью.
glotze7 07 сентября 2018 | 14:54
Поправка - не в "одном из кафе Донецка", а в кафе "Сепар" - что весьма символично, Захарченко получил уведомление о своей отставке - довольно доходчивым способом.
kottigr1 07 сентября 2018 | 13:37
Беги Дениска, беги.. !
gadbatat 07 сентября 2018 | 13:46
kottigr1:
далеко не убежит, новичок найдет везде).
ss2020 07 сентября 2018 | 13:38
плохая дениске досталась доля, не многие... проходят через лифт и ресторан!)
levaak 07 сентября 2018 | 13:40
ss2020: а через иловайский котёл много нацистов прошло?
raffal 07 сентября 2018 | 13:47
levaak:
Всё, как и в приписываемой сэру Черчиллю фразы, что фашисты будущего будут именовать себя антифашистами. Уберите аватар со знаменем Победы. Вы, став фашистом, к той Победе отношения не имеете.
"Иловайский котёл" это преступление русского империализма, агрессия России против славянской Украины.
Вы и есть нацист, фашист... впрочем, какая разница. Просто скот.
vezdehod 07 сентября 2018 | 14:14
levaak:
а через иловайский котёл много нацистов прошло?
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Это не 2014 год, но и тогда положили много российских "отпускников".
kindlydemon 07 сентября 2018 | 14:48
vezdehod: хохлофантазеры такие забавные)
sklar39 07 сентября 2018 | 13:39
Вот свезло!
kaputvsemu 07 сентября 2018 | 13:44
Первый был повелитель куриных окорочков.
Этот МММщик.
Всё гармонично в лугандонии.
tttaaannne 07 сентября 2018 | 14:04
kaputvsemu: Это дырляндия.
donnarosadalvadores 07 сентября 2018 | 13:45
Вот и определилось имя следующей цели))
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:54
donnarosadalvadores: да этого материала там как в Бразилии ПедроФ!
prade 07 сентября 2018 | 13:48
Будем ждать хороших новостей о Пушилине.
ss2020 07 сентября 2018 | 13:49
ПОВЕЗЛО ТАК ПОВЕЗЛО...!)
calorad 07 сентября 2018 | 13:52
Интересно, а как этого грохнут?
tchizik 07 сентября 2018 | 13:53
до 11 ноября доруководит?
neon001 07 сентября 2018 | 13:56
удачи следующему курчоночку
waytothesun 07 сентября 2018 | 14:01
местному безенчуку приготовиться, клиент зреет
sergirusso 07 сентября 2018 | 14:03
Кандидатура для сдачи Лугандона подобрана...
kochar 07 сентября 2018 | 14:10
Ещё одна будущая жертва.
vblack 07 сентября 2018 | 14:27
За Захарченко отомстить уже пообещал?
kindlydemon 07 сентября 2018 | 14:53
Чета одни хохлотеррористы тут собрались!
Новая цель... Следующий...
Терроризм - единственное, на что способно украинское воинство.
Ну и еще ездеть и из любого просера вылепить перемогу)
Хорошая кунсткамера тут.