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13:30, 07 сентября 2018

Денис Пушилин назначен исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой республики

За это единогласно проголосовал местный парламент. Глава ДНР Александр Захарченко был взорван в одном из донецких кафе 31 августа. Сразу после его гибели исполняющим обязанности руководителя республики был назначен Дмитрий Трапезников. Выборы в ДНР и ЛНР состоятся 11 ноября.

Комментарии

28

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agamasat 07 сентября 2018 | 13:37

Пусть каждый день назначают новых "руководителей", пока эта банда еще существует!

danko1 07 сентября 2018 | 13:45

agamasat: Одни преступники и подонки возглавляют это преступное формирование.
Кроме создания МММ в Украине этот Пушилин, по его же собственным словам, больше ничего не делал, пока во власть ДНР не попал.

dataan 07 сентября 2018 | 13:54

danko1: agamasat: Не бздите детишки, киевская хунта сейчас готовится огребсти по полной и за всё. Закупайте попкорн и не проморгайте сие событие

vilingrad 07 сентября 2018 | 14:17

dataan: Еще один кандидат в покойнички. Да и пора, заслужил:)

vezdehod 07 сентября 2018 | 14:12

Будет плохо себя вести - придётся последовать за "батей" и остальной нечистью.

glotze7 07 сентября 2018 | 14:54

Поправка - не в "одном из кафе Донецка", а в кафе "Сепар" - что весьма символично, Захарченко получил уведомление о своей отставке - довольно доходчивым способом.

kottigr1 07 сентября 2018 | 13:37

Беги Дениска, беги.. !

gadbatat 07 сентября 2018 | 13:46

kottigr1:
далеко не убежит, новичок найдет везде).

ss2020 07 сентября 2018 | 13:38

плохая дениске досталась доля, не многие... проходят через лифт и ресторан!)

levaak 07 сентября 2018 | 13:40

ss2020: а через иловайский котёл много нацистов прошло?

raffal 07 сентября 2018 | 13:47

levaak:
Всё, как и в приписываемой сэру Черчиллю фразы, что фашисты будущего будут именовать себя антифашистами. Уберите аватар со знаменем Победы. Вы, став фашистом, к той Победе отношения не имеете.
"Иловайский котёл" это преступление русского империализма, агрессия России против славянской Украины.
Вы и есть нацист, фашист... впрочем, какая разница. Просто скот.

vezdehod 07 сентября 2018 | 14:14

levaak:
а через иловайский котёл много нацистов прошло?
=================================================================
Это не 2014 год, но и тогда положили много российских "отпускников".

kindlydemon 07 сентября 2018 | 14:48

vezdehod: хохлофантазеры такие забавные)

sklar39 07 сентября 2018 | 13:39

Вот свезло!

kaputvsemu 07 сентября 2018 | 13:44

Первый был повелитель куриных окорочков.
Этот МММщик.
Всё гармонично в лугандонии.

tttaaannne 07 сентября 2018 | 14:04

kaputvsemu: Это дырляндия.

donnarosadalvadores 07 сентября 2018 | 13:45

Вот и определилось имя следующей цели))

tvitov66 07 сентября 2018 | 13:54

donnarosadalvadores: да этого материала там как в Бразилии ПедроФ!

prade 07 сентября 2018 | 13:48

Будем ждать хороших новостей о Пушилине.

ss2020 07 сентября 2018 | 13:49

ПОВЕЗЛО ТАК ПОВЕЗЛО...!)

calorad 07 сентября 2018 | 13:52

Интересно, а как этого грохнут?

tchizik 07 сентября 2018 | 13:53

до 11 ноября доруководит?

neon001 07 сентября 2018 | 13:56

удачи следующему курчоночку

waytothesun 07 сентября 2018 | 14:01

местному безенчуку приготовиться, клиент зреет

sergirusso 07 сентября 2018 | 14:03

Кандидатура для сдачи Лугандона подобрана...

kochar 07 сентября 2018 | 14:10

Ещё одна будущая жертва.

vblack 07 сентября 2018 | 14:27

За Захарченко отомстить уже пообещал?

kindlydemon 07 сентября 2018 | 14:53

Чета одни хохлотеррористы тут собрались!
Новая цель... Следующий...
Терроризм - единственное, на что способно украинское воинство.
Ну и еще ездеть и из любого просера вылепить перемогу)
Хорошая кунсткамера тут.

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