Вагон метро загорелся на станции метро Тимирязевская
Вагон метро загорелся на станции метро Тимирязевская, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в МЧС. Агентству подтвердили, что получили сигнал о возгорании, пожарные выехали на место происшествия.
В пресс-службе московского метрополитена опровергают данную информацию: «Информация о возгорании в вагоне на станции «Тимирязевская» не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает».
Комментарии16
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tv_victim 07 сентября 2018 | 13:36
Да уж... Всю жизнь на советских обносках не протянешь....
perestarok 07 сентября 2018 | 13:40
tv_victim: "Всю жизнь на советских обносках не протянешь...."
Какую Вы классную глупость написали! Я в Горьком в 70-е горел в трамвае. Это обычное дело во всех странах.
tv_victim 07 сентября 2018 | 13:45
perestarok: А что ж не сгорел-то? Сейчас бы не гадил св сети!
gordy 07 сентября 2018 | 13:47
Видео с места событий нет потому что WI-FI отключили?
perestarok 07 сентября 2018 | 13:50
tv_victim: "Сейчас бы не гадил св сети!"
Я то в сети, а Вы по всей стране. На улицу без противогаза выйти нельзя.
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:50
Неужели летом в метро в шапках ездят?
tv_victim 07 сентября 2018 | 13:54
tvitov66: Эти в метро не катаются....
tvitov66 07 сентября 2018 | 14:03
tv_victim: а с чего тогда пожар?
vladgri47 07 сентября 2018 | 13:46
tv_victim: вагон метро загорелся.
Чему удивляться? Ведь Москва лучший город земли.
В смысле худшая столица мира.
tom_tom 07 сентября 2018 | 14:04
В прямом эфире. Надеждин.
- Дорогие россияне! Талонов не будет, голода не будет зиму переживём! Мы 90-е пережили!
Гггг... Русских готовят "к рывку" и успокаивают...
x_signal 07 сентября 2018 | 13:55
Подозреваю, что пресс-служба врёт, как всегда.
neon001 07 сентября 2018 | 14:01
выборы на носу, а он загорелся...
disdai 07 сентября 2018 | 14:12
На что только лубянские не пойдут, дабы отвлечь публику от дела Скрипалей.
kochar 07 сентября 2018 | 14:28
Транспортная система это единое целое.
Если на дорогах бардак,то народ спускается в метро и он перегружается и соответственно силовые кабели не выдерживают нагрузку. Они просто не остывают.
Спасибо оленеводу.
jetsam 07 сентября 2018 | 14:49
сначала отпечатки пальцев вагона пусть предъявят.
без этого разговор об возгорании - хайлилайкли и происки англичанки.
sasass 07 сентября 2018 | 14:51
Даже тут боятся правду сказать - тогда о повышении срока жизни человека в пенсионной реформе сплошное вранье...