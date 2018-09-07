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13:30, 07 сентября 2018

Вагон метро загорелся на станции метро Тимирязевская

Вагон метро загорелся на станции метро Тимирязевская, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в МЧС. Агентству подтвердили, что получили сигнал о возгорании, пожарные выехали на место происшествия.

В пресс-службе московского метрополитена опровергают данную информацию: «Информация о возгорании в вагоне на станции «Тимирязевская» не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает».

Комментарии

16

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tv_victim 07 сентября 2018 | 13:36

Да уж... Всю жизнь на советских обносках не протянешь....

perestarok 07 сентября 2018 | 13:40

tv_victim: "Всю жизнь на советских обносках не протянешь...."

Какую Вы классную глупость написали! Я в Горьком в 70-е горел в трамвае. Это обычное дело во всех странах.

tv_victim 07 сентября 2018 | 13:45

perestarok: А что ж не сгорел-то? Сейчас бы не гадил св сети!

gordy 07 сентября 2018 | 13:47

Видео с места событий нет потому что WI-FI отключили?

perestarok 07 сентября 2018 | 13:50

tv_victim: "Сейчас бы не гадил св сети!"

Я то в сети, а Вы по всей стране. На улицу без противогаза выйти нельзя.

tvitov66 07 сентября 2018 | 13:50

Неужели летом в метро в шапках ездят?

tv_victim 07 сентября 2018 | 13:54

tvitov66: Эти в метро не катаются....

tvitov66 07 сентября 2018 | 14:03

tv_victim: а с чего тогда пожар?

vladgri47 07 сентября 2018 | 13:46

tv_victim: вагон метро загорелся.
Чему удивляться? Ведь Москва лучший город земли.
В смысле худшая столица мира.

tom_tom 07 сентября 2018 | 14:04

В прямом эфире. Надеждин.

- Дорогие россияне! Талонов не будет, голода не будет зиму переживём! Мы 90-е пережили!

Гггг... Русских готовят "к рывку" и успокаивают...

x_signal 07 сентября 2018 | 13:55

Подозреваю, что пресс-служба врёт, как всегда.

neon001 07 сентября 2018 | 14:01

выборы на носу, а он загорелся...

disdai 07 сентября 2018 | 14:12


На что только лубянские не пойдут, дабы отвлечь публику от дела Скрипалей.

kochar 07 сентября 2018 | 14:28

Транспортная система это единое целое.
Если на дорогах бардак,то народ спускается в метро и он перегружается и соответственно силовые кабели не выдерживают нагрузку. Они просто не остывают.
Спасибо оленеводу.

jetsam 07 сентября 2018 | 14:49

сначала отпечатки пальцев вагона пусть предъявят.
без этого разговор об возгорании - хайлилайкли и происки англичанки.

sasass 07 сентября 2018 | 14:51

Даже тут боятся правду сказать - тогда о повышении срока жизни человека в пенсионной реформе сплошное вранье...

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