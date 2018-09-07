Вагон метро загорелся на станции метро Тимирязевская, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в МЧС. Агентству подтвердили, что получили сигнал о возгорании, пожарные выехали на место происшествия.

В пресс-службе московского метрополитена опровергают данную информацию: «Информация о возгорании в вагоне на станции «Тимирязевская» не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме, безопасности пассажиров ничто не угрожает».