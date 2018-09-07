Верховный суд РФ подтвердил решение о снятии списка партии «ПАРНАС» с участия в выборах в Ярославскую областную думу
Верховный суд России подтвердил решение о снятии списка партии «ПАРНАС» с участия в выборах в Ярославскую областную думу. Список был снят Ярославским областным судом по иску «Патриотов России» и ЛДПР. В прошлом созыве Ярославской областной думы «ПАРНАС» представлял Борис Немцов, — напоминает Интерфакс.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 07 сентября 2018 | 13:43
Жаль... Теперь не наберут свои полпроцента....
tom_tom 07 сентября 2018 | 13:59
Круг замкнулся. Змей схватил себя за жопу и начал жевать с голодухи:
"Бюджетников заставили отчислять часть зарплаты в пользу РПЦ"
ЧЁТАРЖУ
efilika 07 сентября 2018 | 13:44
и по какой причине сняли? патриоты России, помогающие распилу?
luger_max_otto 07 сентября 2018 | 14:04
Потому что не гопники и не распильщики. А выборы- для гопников и распильщиков.
severnaj 07 сентября 2018 | 13:46
парнас снят с выборов по требованию "Патриотов" и ЛДПР......двух ублюдков. Россия........
pna 07 сентября 2018 | 14:05
severnaj: //арнас снят с выборов по требованию "Патриотов" и ЛДПР......двух ублюдков. Россия.......//
Политическая борьба. ТщательнЕй надо документы готовить.
kremlefurer 07 сентября 2018 | 13:54
Элочка ссучилась
drgonish 07 сентября 2018 | 13:56
Правильно. А то газеты в конце стали из плохой бумаги приходить - под кошачий наполнитель уже не подстрелить.
zloy74 07 сентября 2018 | 14:12
На выборах не должно быть никаких неожиданностей. А то ведь Жулики и Воры могут выборы проиграть