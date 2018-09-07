Следователи потребовали образцы ДНК, слюны и голоса у обвиняемой в экстремизме за репосты в соцсети
В Ялте Следственный комитет предъявил 27-летней Элине Мамедовой, обвиняемой в экстремизме за репосты в соцсети, три постановления о получении образцов ее ДНК, слюны и голоса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
«Следователь ознакомил Мамедову и меня с постановлениями о получении образцов для сравнительного исследования. Речь шла об образцах слюны, буквального эпителия и голоса Эллины», — рассказал он.
Адвокат отметил, что они отказались предоставить все это следствию. «Мамедову обвиняют в возбуждении вражды и ненависти в связи с репостом украинских блогеров в соцсети. Соответственно эти образцы никакого отношения к доказательной базе по уголовному делу не имеют», — пояснил А.Ладин.
Он предположил, что таким образом правоохранители составляют базу экстремистов.
Комментарии3
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pro_hanov 07 сентября 2018 | 13:25
"Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм" (с) Дж. Оруэлл
seryj_wolk 07 сентября 2018 | 13:30
Мочу, мочу забыли!
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 13:31
Это уже не следствие, а диспансеризация какая-то. Или маньяк анализа устроился в СК для ублажения страсти.