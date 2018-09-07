«Партия перемен» обещает вознаграждение за информацию о местонахождении обвиняемых в атаке на Скрипалей

«Партия перемен» обещает вознаграждение тому, кто найдет обвиняемых в атаке на Сергея и Юлию Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова или предоставит информацию, которая позволит их найти. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер партии Дмитрий Гудков.

«России грозят серьезные санкции, если мы не докажем, что Петров и Боширов не являются сотрудниками ГРУ и не участвовали ни в каком отравлении. Поэтому я сегодня вместе с коллегами по «Партии перемен» опубликовал призыв в адрес наших спецслужб, чтобы они отвлеклись от борьбы с гражданами России за лайки и репосты и все-таки нашли этих людей, которые оказались в Солсбери, чтобы доказать, что они не участвовали в отравлении», — отметил Д.Гудков.

Он уточнил, что нашедшему Петрова и Боширова подарят туристическую поездку в Солсбери.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

5 сентября прокуратура Британии предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что они являются сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов многократно попадали на камеры видеонаблюдения в Лондоне и Солсбери.

МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран.