Международный Союз биатлонистов отказал Союзу биатлонистов России в восстановлении полного членства в организации

В результате он останется в статусе временного члена.

В декабре 2017 года Союз биатлонистов России был ограничен в правах из-за допингового скандала. Из-за этого, в свою очередь, значительно меньше наших спортсменов поехали на Олимпиаду в Южную Корею.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает необходимой срочную встречу Союза биатлонистов России (СБР) и спортивного руководства России после решения Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Как стало известно, IBU отказался восстановить в полном объеме членство Союза биатлонистов России. В результате СБР остается временным членом IBU. «Я считаю, что должны собраться два ведомства, СБР и Министерство спорта, в первую очередь, и разобраться во всех этих вопросах», — сказал А.Тихонов.

При этом он назвал решение IBU обнадеживающим. «Это самое лучшее, что можно было ожидать. Все могло быть намного хуже — до полного отстранения. То, что мы будем выступать полным составом и под российским флагом — для нас уже хорошо. Я считаю, что это подарок», — пояснил А.Тихонов. Он также считает необходимым проведение внеочередной конференции. «Надо решать вопрос с сегодняшним президентом организации, потому что это полная безголовость. Мне позвонили с конгресса и сказали, что его выступление было не плюсом, а большим минусом. Человек просто был абсолютно не подготовлен», — заключил А.Тихонов.